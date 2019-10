Cádiz B y San Fernando, frente a frente en El Rosal

El campo Ramón Blanco, en las instalaciones de El Rosal, lucirá este domingo (17:00 horas) sus mejores galas para un derbi inédito en Segunda División B entre dos conjuntos muy cercanos que se disputarán tres puntos con miras completamente diferentes. Por un lado está un Cádiz B que trabaja para ser en el futuro el primer equipo y que precisa de puntos que le alejen de la zona más caliente. Y por otro se encuentra el San Fernando, el mejor en mucho tiempo que pretende demostrar en el feudo cadista que la derrota ante el Sevilla Atlético fue un accidente.

En el seno del filial amarillo la semana ha tenido mucho de terapia de grupo para pasar página a la dolorosa derrota encajada en Córdoba (1-0), donde al equipo se le escapó en el minuto 95 un punto que tenía ya en el bolsillo. Como en la anterior salida sucedió algo similar en Cartagena, el cuerpo técnico tiene que reforzar mentalmente a los yogurines para que superen trances complicados el año del estreno en Segunda B.

La actualidad deportiva de los amarillos viene marcada por diversos problemas físicos que afectan a la plantilla. Corozo está descartado al no estar en condiciones de ir convocado, y Juanma Pavón tendrá que decidir en la mañana de este domingo el caso de otros futbolistas. Moi abandonó ko el Nuevo Arcángel y Momo Mbaye parece a punto para reaparecer. Para el derbi, el técnico cadista podrá contar con Javi Navarro, que no fue citado por el primer equipo para el choque de este sábado en Málaga.

Al margen de los jugadores con los que pueda contar, Pavón tendrá que oponer mucha resistencia a un adversario con pegada y que estará cómodo en un exquisito césped como el del Ramón Blanco, ya que uno de sus grandes problemas este curso es la hierba del Iberoamericano de Bahía Sur.

El choque pondrá frente a frente la capacidad defensiva del Cádiz B, con sus líneas juntas y su capacidad de presionar y recuperar en la zona ancha para salir al ataque con rapidez y efectivos, con el estilo vistoso de un San Fernando que quiere el balón y que irrumpe en el campo contrario tanto por el centro como por las bandas.

El San Fernando afronta el derbi con ilusiones renovadas, esas que se han conseguido volver al encontrar tras la llegada de la primera derrota de la temporada, el pasado domingo ante el Sevilla Atlético. El equipo de Tito García Sanjuán es consciente de que tiene que hacer de esa derrota un accidente en su devenir esta temporada y que, lo más rápido posible, tiene que encontrar de nuevo el sendero del triunfo, ese que lo tiene en lo más alto de la tabla clasificatoria.

Para los isleños también es un derbi especial por varios motivos. En primer lugar por la cercanía del rival, en segundo lugar porque será la primera vez en su historia y, lógicamente, en la historia del Cádiz B, que se midan ambos conjuntos en Segunda B. Y en tercero porque saben que serán muchos los aficionados azulinos que se desplacen hasta las instalaciones puertorrealeñas para presenciar el choque.

Mención aparte merece donde se dilucidará el encuentro, un campo que tiene una vinculación especial en los dos equipos en su nombre, Ramón Blanco, entrenador en diferentes épocas de ambos equipos y hombre que dejó una enorme huella en la ciudad isleña.

En lo deportivo, el once pone a varias novedades en su inicio. Todo hace indicar, y tal y como se ha venido viendo durante la semana, que por primera vez esta temporada, el técnico aragonés pondrá en el equipo titular a Moisés García. La lesión del sevillano a inicios de temporada ha hecho que la dupla Lolo Guerrero-Amelibia, no le haya dado opción a uno de los centrales más importantes del grupo, pero su estado actual invita a pensar que entrará en el equipo en lugar del vasco y acompañando Lolo. En el lateral izquierdo también habrá novedad ya que el técnico ha decidido no convocar a Pumar, el hombre que venía desempeñando esa labor desde el primer partido de Liga. Su lugar lo ocupará Roger Marcé que, también por primera vez esta temporada será titular.

El mencionado Pumar y el 'obligado' David Toro por contrato de cesión, serán los dos hombres que no se vistan de corto en un principio aunque García Sanjuán ha citado a 19 jugadores y tendrá que hacer un descarte antes del comienzo del choque.