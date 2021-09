El Cádiz CF vuelve a sacar su lado más solidario

La Fundación Cádiz CF se ha unido recientemente a la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Andalucía) firmando un convenio de colaboración en las oficinas del estadio. Es otra prueba del lado más solidario del club gaditano, que a través de su Fundación se muestra cercano a aquellos organismos e instituciones que precisan apoyo.

Cabe recordar que la EAPN, desde su origen en 1994, es una organización comprometida con la erradicación de la pobreza y la exclusión social, que apuesta por el cambio de las políticas públicas, así como por la participación de las personas en el ejercicio de sus derechos y deberes.

Pepe Mata, gerente de la Fundación Cádiz CF, destacó que "tenemos la filosofía de crear alianzas y en este caso concreto apoyar esta red es multiplicar los resultados", añadiendo que "la labor que hace la EAPN es tremenda y no podemos perder de vista que toda la pobreza no es extrema y también es la que no se ve y se sufre".

Por su parte, Juan Luis Delcan, presidente de la red en Andalucía, se ha mostrado "satisfechos por establecer relaciones con la Fundación, ya que sus fines que encajan con los nuestros". "Nuestra función principal es trabajar para disminuir la pobreza y las desigualdades".