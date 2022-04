El filial del Cádiz CF visitará al CD Coria el sábado

El Cádiz B se enfrentará al CD Coria, este sábado a partir de las siete de la tarde, en el Municipal La Isla, en la 29ª jornada del grupo IV de la Segunda RFEF. El filial rendirá visita a un conjunto extremeño que tiene tres puntos más en la clasificación pero que acumula una racha negativa que le ha alejado de las primeras posiciones.

En la jornada pasada, ambos equipos empataron. El filial del Cádiz CF consiguió salvar un punto en el último minuto ante el UD Montijo en el campo Ramón Blanco (instalaciones de El Rosal), mientras que el CD Coria igualó (1-1) ante el Xerez DFC en Chapín. En el encuentro de la primera vuelta el CD Coria se impuso 0-1 en suelo cadista gracias a un gol en la primera parte.

El cuadro extremeño no gana desde el pasado 30 de enero, cuando se impuso 2-0 al San Roque de Lepe. Desde entonces no ha saboreado una victoria y, lo que es más preocupante, ha acumulados en ese tiempo seis derrotas que le han ubicado en la zona-media baja de la tabla, lo que le obliga a no despistarse por posibles problemas con la plaza de play-out.

El choque se disputará en la localidad de Coria (Cáceres) y al haber sido adelantado no coincidirá con las procesiones del Domingo de Ramos, tan habituales en la comunidad extremeña. Para esa cita, Alberto Cifuentes recuperará al sancionado Mady Diarra y tendrá que estar pendiente de la convocatoria del primer equipo del Cádiz CF, que también juega el sábado, en su caso ante el Betis.