"El Cádiz en la segunda parte nos metió en nuestro área"

García Pimienta, entrenador de la UD Las Palmas, dejó su valoración a la finalización del encuentro. "Es importante sumar, sobre todo cuando no haces un buen partido, como ha ocurrido hoy", agregando que "tras empezar bastante bien, en la primera parte no estuvimos bien en algunos momentos. Los chicos han competido, porque nos ha costado en esta ocasión.

En busca de un segundo gol que tumbara al Cádiz CF. "Nos ha faltado matar el partido, generar más ocasiones de gol. El Cádiz en la segunda parte nos metió en nuestra área con balones colgados y a balón parado. Cuando te empatan tan tarde da la impresión de que pierdes dos puntos".

Valoración clasificatoria. "Es cierto que no hemos ganado, pero tampoco hemos perdido. La gente sabe lo que estamos peleando. Es una puntuación magnífica disponer a estas alturas de 25 puntos".

El adversario. "El Cádiz por arriba es un equipo potente por el perfil de sus jugadores. Provoca este tipo de juego de balones a la espalda. Nos ha costado muchísimo, quizá porque es también mérito del Cádiz y no demérito nuestro todo", añadiendo sobre el papel de su portero que "Valles ha estado sensacional, no solo hoy sino toda la temporada". "Está demostrando ser un portero de Primera División".

La aportación del barbateño y ex cadista Pejiño. "No ha estado mal, pero no ha sido su mejor partido. Tiene ese talento que tanto necesitan los equipos. Porque en cualquier chut desde fuera del área y cualquier acción puede crear peligro. Estuvo cerca en la segunda parte también (del gol). Tengo que seguir apretando a Pejiño, porque tiene mucho talento y tiene que seguir ayudándonos".