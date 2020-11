El Cádiz CF, ante el rival más efectivo

El encuentro entre el Elche y el Cádiz CF se prevé equilibrado. Los dos equipos atesoran un potencial similar y el partido se puede resolver por cualquier detalle. Un error, un penalti, una jugada de estrategia...

Si no surgen sorpresas, el duelo entre rivales directos por la salvación quedará condicionado por las precauciones defensivas mientras el marcador permanezca inalterado. No habrá quien exponga más de lo necesario mientras la situación no lo requiera. La prioridad es no perder y a partir de ahí ir a por el triunfo.

El Elche y el Cádiz CF están sobresaliendo en el arranque de temporada con más puntos de lo esperado que le hacen avanzar en la tarea por renovar el pasaporte para continuar en Primera División.

El conjunto amarillo deberá tener especial cuidado con el elevado índice de eficacia de su adversario. El cuadro alicantino no es de los que se presentan con mucha claridad en el área contraria, pero cuando lo hace golpea sin piedad como demuestran los números.

El Elche es el equipo de la Liga que acumula menos disparos a puerta. Lleva 17 en ocho partidos (un promedio de dos por jornada), cerca de la mitad de los que acredita el Cádiz CF, que con 29 es el 15º que lanza menos veces en la dirección adecuada.

La efectividad es el mayor peligro del conjunto que ejerce de local el sábado 28 de noviembre. Uno de cada dos tiros que realiza a portería acaba en gol (lleva ocho tantos). Tiene la capacidad de sacar petróleo de cualquier situación, incluso de las jugadas a balón parado. Así fue como marcó en la reciente visita al Levante cuando tenía el partido cuesta arriba. Balón colgado al área en el saque de una falta y remate al fondo de la portería.

En el estadio Martínez Valero se dan cita dos escuadras que destacan más por sus cualidades destructivas que por su pegada, pero que saben aprovechar su momento. Los ilicitanos no suelen faltar a la cita con el gol. Ha perforado la portería contraria en seis de los ochos encuentros que ha disputado, incluidos los cinco más recientes.

El balance en casa de los franjiverdes es de una victoria (2-1 al Valencia), dos empates (0-0 ante el Huesca y 1-1 frente al Celta de Vigo) y una derrota contra la potente Real Sociedad (0-3) en el primer choque tras su regreso a Primera disputado hace ya dos meses.