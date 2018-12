“El Cádiz es un hueso duro”

El entrenador del Rayo Majadahonda confía en el momento de juego que atraviesan los suyos, mejor que los marcadores, para obtener un resultado positivo en su visita al Ramón de Carranza, en donde aguarda un Cádiz al que no duda en calificar como un rival muy complicado.

“Mi equipo se encuentra en una línea ascendente en cuanto al juego. Además, con la cantidad de lesiones que estamos sufriendo parece que salga quien salga el equipo ha funcionado, y en ese sentido también creo que está mejorando”, afirma.

En relación al adversario de este domingo, Antonio Iriondo explica que “el Cádiz es un duro hueso de roer, un equipo muy bien trabajado. Desde luego para para ganarle hay que hacer las cosas muy bien, por eso nos tenemos que superar en este encuentro”, advierte.

Preguntado por el rendimiento de los suyos una vez superado el primer tercio de la competición liguera, el técnico recuerda que se trata de “un equipo nuevo y para cohesionarlo a nivel de juego tiene que pasar tiempo”. Precisamente por eso, por lo que ve a medida que transcurren las jornadas, se muestra especialmente optimista porque “cada día estamos mejorando y eso me tiene muy satisfecho; si no mejoráramos difícilmente podríamos conseguir resultados en un futuro, pero no es el caso. Creo que lo mejor está por llegar”.

Para refrendar la mejoría del Rayo Majadahonda, Iriondo se aferra al último compromiso en el Cerro Espino contra el Deportivo, donde, a su entender, quedó claro que “el equipo cada día va mejor; en el último partido no sólo manejamos el control en muchas fases sino que llegamos a la portería contraria y, además, rematamos bien. Ahora tenemos que seguir en esa línea y ganar”.

Por último, sobre el canterano Guerrero, indicó que “hablamos demasiado del chico; es un jugador del juvenil que ha venido en dos convocatorias, pero hay que ir despacio. Los buenos cocidos se hacen a fuego lento”.