El Cádiz CF golpea pero no logra el ko del rival

Una jornada más y una posibilidad menos para reducir la distancia. Es la principal lectura que se puede sacar del encuentro entre el Granada y el Cádiz CF. Un empate sin goles que deja las cosas casi como estaban en la clasificación, pero sin olvidar que se evapora una opción de los gaditanos para recuperar terreno. La salvación sigue a cuatro puntos.

El equipo de Sergio González hizo muchas cosas para quedarse con los tres puntos en un encuentro con pánico a perder. Salir derrotado de esa cita habría significado el adiós de Robert Moreno al banquillo granadinista o que la cuesta se empinara aún más para los amarillos al aumentar la diferencia con la permanencia.

El encuentro contó con mucho peso del Cádiz CF en el césped, todavía más desde el momento en el que fue expulsado Domingos Duarte. Casi una hora de juego en superioridad numérica. El conjunto gaditano se hizo dueño del choque cuando la superioridad numérica se produjo, aunque a efectos de goles e incluso de ocasiones esa diferencia se palpó de manera leve. Faltó el ko después de estar por delante a los puntos en ese 'combate' de golpes más pendiente de no recibir uno bajo que de asestar el definitivo.

No es la primera vez desde la llegada de Sergio González que el Cádiz CF se impone a su adversario en cuanto a sensaciones y apuesta, si bien al final, salvo el día del Levante, no se traduce como se espera a efectos clasificatorios. El 'oro' del fútbol, el gol, no encuentra acomodo en los amarillos y, como en Granada, siguen pasando las jornadas sin esa recompensa.

No hay frescura ni puntería en la definición como se pudo comprobar con Negredo, Choco Lozano, Alcaraz e incluso en el testarazo final de un Rubén Sobrino que lleva peleado con el gol desde tiempo inmemorial. Sin gol no hay paraíso; es una de las máximas del deporte rey. Las sensaciones se agradecen para aquellos que se aburrían con el Cádiz CF defensivo de Álvaro Cervera, pero la permanencia la dan los puntos y ganar partidos. No se ganaban antes en la cantidad necesaria; tampoco se ganan ahora con la lectura de que, punto a punto, no se llega a la permanencia.

La posesión de la que tanto se habla en el Cádiz CF desde hace más de un lustro, sigue en la mesa como centro del debate. Hay dominio que no se traduce en oportunidades. Y si llegan esas ocasiones, la ausencia del gol es total antes y ahora. Si no se ganan partidos, el destino final en mayo será el mismo que el de aquel equipo ultradefensivo y aburrido; algo así como ser los más guapos del 'cementerio del descenso'.