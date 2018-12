El entrenador del Cádiz se moja

Cervera no ocultó su malestar con las reglas del juego en lo que se refiere a las posibilidades económicas para los recién descendidos de Primera. No es casualidad que las plantillas más potentes sean las de los descendidos de los últimos dos años.

“Mucho empeño en el límite salarial y ahora... Hagan lo que hagan no será justo”

“Condiciona la Liga, igual que sucede con la Copa. Lo pienso pero no voy a estar discutiendo cosas que no voy a arreglar nada, pero la competición está de aquella manera”.

Y también se muestra crítico con lo que está ocurriendo con el Reus. “La mejor solución es que no hubiese pasado. Mucho empeño en que no te pases en el límite salarial y luego pasa esto. No te lo explicas”.En cuanto a posibles soluciones, el técnico admite que “no entendería nada; el Reus ganó en Tenerife y echaron al entrenador, ganó en Alcorcón y echaron a un jugador que no podrá jugar ahora. No sé cuál es la solución pero no tendría que haber pasado. Justo no va a ser hagan lo que hagan”.

Dificultades añadidas para optar al sueño del ascenso... “Vamos dando pasitos. Imagino que la idea del Cádiz es acabar en Primera”. ¿Con Cervera? “Yo estoy encantado aquí, vivo feliz, pero esto es fútbol. Ojalá pudera ser un Ferguson o un Wenger, pero en España no estamos acostumbrados a eso”.