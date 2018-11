"La presión es nuestra, que queremos un sexto triunfo seguido"

El entrenador del Cádiz ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido del viernes en Zaragoza, celebrada este miércoles tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva de El Rosal. Como es lógico, reconoce la importancia de la visita para prolongar la buena racha de seis victorias consecutivas, cinco en Liga, y ocho encuentros sin perder, una dinámica positiva que ha permitido al equipo amarillo salir de la zona de descenso y colocarse a tiro del play-off de ascenso, así como permanecer con opciones reales de clasificarse para los octavos de la Copa del Rey.

Así y todo, Álvaro Cervera se muestra prudente, cauto, precavido... En su línea, vaya. "Cuando se gana siempre se está más cerca de perder y al revés. Es un partido bonito, importante, en un buen campo, ante un buen rival. Nosotros vamos en una dinámica buena, aunque no creo mucho en eso, y ellos están un poco en la duda. Es un partido de muchos matices y que será tremendamente difícil".

Un rival que ha cambiado mucho con Lucas Alcaraz en el banquillo, por lo que la referencia más reciente sirve de bien poco. "Ellos han empezado la Liga con malos resultados, con delanteros lesionados, buscando estabilidad defensiva porque para salir de ahí abajo supongo que lo primero que intentan es no te marquen goles... Pero tarde o temprano saldrán, aunque es cierto que cuando te metes no sólo vale con jugar bien, también necesitas suerte y hacer muchas otras cosas".

En cualquier caso, el choque no tendrá nada que ver con el de hace un mes y medio en la Copa. "Seguro. Los jugadores no son los mismos, lo que está en juego tampoco, no tiene nada que ver. Creo que va a ser un partido que a nosotros nos va a costar mantener la posición en el campo, seguramente 10 ó 15 metros más atrás. Para salir a la contra habrá que dar un paso más. Si lo hacemos largo, si a ellos les cuesta, tendremos nuestras opciones, pero de lo contrario nos costará mucho".

Teme, por tanto, que el cuadro aragonés imponga su estilo y empuje al Cádiz a jugar diferente a como lo viene haciendo en las últimas semanas. "En los vídeos, en los partidos, vemos que hay espacios que algunos rivales, como Las Palmas, lo aprovechan. Intentamos limitar los espacios".

No obstante, a nadie le cabe duda de la evidente mejoría del conjunto gaditano. Al preparador, tampoco. "Hay partidos que nada y otros sí. Lo que más me gusta es que se juega a lo que siempre se ha jugado, a lo que sabe hacer el Cádiz, a algo en lo que es muy bueno, que mantiene un nivel de exigencia grande, difícil de aguantar. Lo que menos, que quizás fuera de casa no tenemos que estar tan pendientes de lo que hace el contrario".

Pese al buen momento, el técnico tiene claro que debe mantener el nivel de exigencia. "Eso siempre. Soy entrenador pero también ser humano y todos nos regimos por leyes de ciudadanía. Los jugadores son más receptivos cuando las cosas van bien, pero el nivel siempre es el mismo, la exigencia igual, lo que pasa es que cuando ganamos tendemos a relajarnos y puede que haya que levantar un poco la voz".

El Zaragoza se encuentra lejos de lo que se esperaba, de hecho sólo lleva un triunfo en su feudo. ¿Puede pesarle esa presión? "Todos contábamos con el Zaragoza, igual no para subir directamente pero sí para meterse en el play-off. El año pasado estuvo igual que ahora y al final se metió. En cuanto a lo de la presión, creo que su afición puede estar enfadada pero le va a apoyar; la presión es nuestra, que hemos ganado cinco partidos seguidos y hay que intentar un sexto".

Un reto complicado pero más al alcance gracias a que el problema de los goles ha desaparecido. "Eso ha sido posible porque el equipo es rápido, va mucho a la portería contraria, aparecieron Salvi, Jairo, Manu por dentro. Todos llegan y los delanteros lo tienen más asequible. Antes éramos más lentos, por lo que sea, y cuando somos más lentos hay partidos que sí pueden salir las cosas pero otros no".