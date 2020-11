Lo mejor y lo peor del Cádiz CF en las primera nueve jornadas

La Liga cumple su primer cuarto y la primera vuelta llega a la mitad (de manera aproximada) justo cuando llega al parón obligado por los compromisos de las selecciones. El descanso es buen momento para hacer un balance de la marcha de un Cádiz CF que ofrece motivos para la esperanza en su, de momento, firme trayecto hacia la salvación avalado por un recorrido de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas.

Lo mejor

La clasificación: Pocos podían imaginar que un recién ascendido que no formaba parte de la Primera División desde hace 15 años iba a ocupar la sexta posición después de nueve jornadas en la que ha atrapado más de la mitad de los puntos disputados: 14 de de 27. Es una buena cifra con la que adelanta la tarea en busca de objetivo de la permanencia. La salvación suele girar en torno a los 40 puntos, lo que supone una media de 20 en cada vuelta. El Cádiz CF, a poco que sostenga el ritmo de producción, no debería tener dificultades para superar esa cifra en una primera rueda a la que todavía le restan diez capítulos (30 puntos). El tirón inicial permite a los de Álvaro Cervera ver el descenso a una lejana distancia de ocho puntos.

Haciendo historia: El Cádiz CF consiguió por primera vez cuatro victorias seguidas fuera de casa en la máxima categoría (Huesca, Athletic de Bilbao, Real Madrid y Eibar). Por primera vez también venció en domicilio en la Liga al cuadro madridista y en San Mamés y El Alcoraz. Es, a día de hoy, el mejor visitante del campeonato.

Espíritu competitivo: Salvo en los duelos ante el Osasuna y el Atlético de Madrid, el equipo de Cervera ha plantado cara a sus rivales y de momento está a la altura de la Primera División. Se ha convertido en la revelación del comienzo de curso y se ganado la fama de rival incómodo.

Entramado defensivo: El equipo ha rayado la perfección en defensa en algunos encuentros. Uno de los factores claves es dejar la portería a cero. Cuando lo consigue la victoria es casi segura. Esa máxima sólo no se cumplió en el duelo frente al Villarreal (0-0). Con cinco jornadas con el arco intacto, es el equipo que pasa más partidos sin recibir un gol junto con el Atlético de Madrid.

Trabajo colectivo: En la plantilla impera la conciencia de que una de las claves para la consecución del objetivo pasa por dar prioridad al juego en equipo. Es lo que hace en cada partido. Los egos están aparcados y lo que prima es el 'nosotros' en lugar del 'yo'. Todos gastan hasta la última gota de sudor en en aplicación del lema ‘La Lucha No se Negocia’, más vigente que nunca.

Los nuevos: Algunos de los recién llegados aportan un plus al equipo, como son los casos de Conan Ledesma, Jens Jonsson y Álvaro Negredo. El medio ha debutado con Dinamarca gracias a su gran rendimiento y el portero ha llegado ser citado por el seleccionador argentino.

Lo peor

Arbitrajes: El Cádiz CF es un modesto que acaba de aterrizar en Primera y le cuesta ser respetado por los árbitros. Con decisiones justas de los colegiados, el conjunto de Cervera llevaría ahora 17 puntos y ocuparía nada menos que la cuarta plaza en la clasificación. Medié Jiménez impidió que los amarillos amarrasen un empate frente al Sevilla cuando no señaló una clara falta sobre el Lozano que fue el origen del 1-2. Más grave fue lo de Alberola Rojas, que no pitó un penalti clarísimo sobre Alberto Perea en el encuentro ante el Granada que hubiese dado a los amarillos la posibilidad de ganar. González Fuertes se inventó la expulsión de Negredo en San Mamés y dejó a los gafitanos con nueve jugadores.

Marcador en contra: El equipo entrenado por Cervera se erige en un rival muy difícil de batir, pero sufre lo indecible cuando va perdiendo. Tomar la iniciativa con el control del balón es el escenario más incómodo para un equipo fabricado para la defensa y el contragolpe. En ataque posicional le cuesta un mundo. Sólo ante el Granad supo responde cuando iba por debajo.

Frenazo en Carranza: El Cádiz CF no termina de arrancar en su estadio, en el que aún no conoce la victoria desde su regreso a Primera División. La ausencia de la afición pesa. Ha sumado sólo 2 puntos de 12 en su feudo. Los amarillos figuran entre los peores anfitriones de la Liga y sus dos próximas citas como local no pueden ser más comprometidas. El 22 de noviembre llega la Real Sociedad, líder del torneo, y el 5 de diciembre comparece el Barcelona.

Los errores: El equipo amarillo no es muy dado a hacer regalos a l rival, pero ya ha comprobado que el más mínimo fallo es mortal de necesidad. En los enfrentamientos contra el Osasuna y el Atlético de Madrid abrió el camino de la derrota con errores de bulto.