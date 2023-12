Cádiz CF: dudas razonables para la alineación

Hay varios frentes abiertos en la alineación del Cádiz CF, al menos tomando como referencia la situación física y el rendimiento de los futbolistas. Todos los puestos salvo el ataque podrían sufrir alguna variación respecto al encuentro contra Osasuna del pasado fin de semana.

Por un lado, Sergio González debe volver a evaluar si Rubén Alcaraz está para jugar de inicio. Llegó 'entre algodones' al duelo contra Osasuna y le sucede algo similar este domingo. La cuestión es que Fede San Emeterio suma una semana más de competición y que Kouamé está ya de vuelta, lo que podría no forzar la máquina al máximo en el caso del centrocampista.

Otra cuestión es la del centro de la defensa. Momo Mbaye fue el elegido por el entrenador para formar pareja con Fali. El africano no desentonó y ese encuentro le otorga opciones para poder repetir en la zaga. Si al final no fuera el caso, Víctor Chust asumiría esa función en su regreso después de cumplir un encuentro de sanción.El otro punto de la alineación señalado en rojo es el extremo izquierdo. Darwin Machís no está al nivel de lo que se esperaba de él, y precisamente por este jugador fue cuestionado el técnico en la rueda de prensa previa del viernes.

Si el venezolano tiene que empezar el choque en el banquillo, las opciones son varias teniendo en cuenta que en la convocatoria que dio a conocer ayer Sergio forman parte Brian Ocampo, Robert Navarro y Rubén Sobrino, todos ellos perfectamente encajables en esa demarcación.