El Cádiz CF ofrece el ascenso a la Patrona y al Nazareno

El Cádiz CF ha visitado este martes las iglesias de Santo Domingo y Santa María para ofrecer el ascenso a Primera División y realizar una ofrenda floral a la Patrona de la ciudad, la Virgen del Rosario Coronada, y al Nazareno, Regidor Perpetuo, respectivamente. Además, en cada uno de los templos se hizo entrega de una camiseta conmemorativa por el ascenso.

La comitiva cadista, en la que no estaban jugadores ni técnicos -ya de vacaciones- y que encabezaba el presidente, Manuel Vizcaíno, se desplazó en primer lugar a la iglesia conventual de Santo Domingo. Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta, acompañado por el padre Pascual Saturio, rector del convento, recibió a los dirigentes cadistas y ofreció unas palabras: "La Patrona de Cádiz, que es nuestra Madre, siempre nos da protección tanto de manera comunitaria como personal", añadiendo que "nuestro equipo está celebrando un paso muy importante en su historia y en su carrera".

A los pies de la Virgen del Rosario Coronada, Vizcaíno afirmó que "no pedimos por nosotros y sí por los demás, ya que un equipo de fútbol vaya bien o mal no soluciona la vida de nadie aunque sí la alegra". "Agradecemos a la Patrona de Cádiz que nos haya mirado bien y nos haya cuidado. También le pedimos que siga cuidando de los gaditanos y de los que no lo son en estas fechas de pandemia".

Posteriormente la representación del club cadista acudió a la iglesia de Santa María, donde fue recibida por el hermano mayor del Nazareno, José Manuel Verdulla, y por otros miembros de la Junta de Gobierno. Ante la imagen de Jesús Nazareno, el presidente del Cádiz destacó que "le agradecemos que nos mire tan bien". "Siempre hemos pedido por los demás y ahora más que nunca por la situación extraña que vivimos ojalá nos ayude a que así sea. A principio de temporada regresaremos de nuevo", recalcaba el dirigente sevillano.

Para acabar, Verdulla señaló con entusiasmo que "queremos que el Nazareno le entregue al Cádiz CF lo que se merece por el ascenso a Primera, que es una insignia de oro", recordando el hermano mayor que "en Cádiz, cada uno tiene su cofradía pero todos son del Nazareno".