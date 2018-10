Un histórico con dudas

El Sporting se presenta en el Ramón de Carranza como un claro candidato al ascenso Primera División con dudas, un histórico obligado a dar el salto a la máxima categoría que ha firmado un discreto primer tramo de temporada que le mantiene en la zona media de la tabla clasificatoria. Con 12 puntos, ocupa la 11ª plaza después de haber ganado tres partidos, empatado otros tres y perdido también tres, con nueve goles a favor y siete en contra.

Problemas a domicilio. Sus números, preocupantes para la afición gijonesa, se convierten en muy preocupantes lejos de su campo, no en vano como visitante sólo suma un punto de 12 posibles, el que conquistó en la primera jornada en casa del Alcorcón. Tras aquella salida, las siguientes tres las ha saldado perdiendo por 1-0 con el Deportivo en La Coruña y con Osasuna en Pamplona, y por 2-1 con el Rayo de Majadahonda en tierras madrileñas.

En presencia de su hinchada, en cambio, el cuadro asturiano ofrece bastante mejor cara y logra marcadores más tranquilizadores para su parroquia, como el 2-0 al Nástic y al Extremadura o el 1-0 a Las Palmas. No obstante, el 1-1 con el Numancia y, sobre todo, el 1-1 con el Reus el pasado fin de semana, cuando igualó en el último suspiro, hacen temer en una línea descendente que genera mucha incertidumbre. En Copa del Rey, al igual que el Cádiz, el Sporting se ha metido en la cuarta ronda, los dieciseisavos, al dejar por el camino al Numancia y al Rayo de Majadahonda.

La propuesta de baraja. Discutido por los resultados esta campaña, Rubén Baraja convenció a los más exigentes con una remontada espectacular el anterior curso que le llevó de ocupar puesto en la parte baja a pelear incluso por el ascenso directo. Finalmente, Huesca y Rayo Vallecano coparon las dos primeras posiciones y el Sporting, tercero, se vio abocado a disputar el play-off, en el que el Valladolid, que entró a última hora en sexto lugar, sorprendió de forma contundente hasta acabar subiendo.

El ex valencianista, en cualquier caso, se ganó la confianza de los directivos para continuar apostando por un proyecto que futbolísticamente se fundamenta en la fortaleza del centro del campo, una tela de araña que persigue que el rival genere poco peligro. A tenor de los goles encajados no puede decirse que no alcance el objetivo, aunque el problema reside en el bagaje ofensivo y la capacidad de reacción.

Más Primera que Segunda. Fundado en 1905, el Sporting, que juega como local en El Molinón, el estadio más antiguo del fútbol español, pasa por ser uno de los clubes históricos a pesar de que en su palmarés no figura ningún título. En este sentido, sus mayores éxitos los cosechó a finales de los 70 y principios de los 80, cuando alcanzó un subcampeonato de Liga y dos de Copa del Rey. Con seis participaciones en la extinta Copa de la UEFA, aparece en el puesto 15º de la clasificación histórica de Primera y puede presumir de ser uno de los nueve equipos españoles que nunca han competido en una división inferior a la Segunda.