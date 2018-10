Del no en Segunda B al sí en Tercera

El ex consejero delegado del Cádiz, Quique Pina, ha replicado a las palabras del presidente, Manuel Vizcaíno, en la tertulia de este lunes en el Ateneo, en donde dijo, entre otras cosas, que ve “difícil” continuar al frente si el equipo desciende a Tercera.

“Yo quiero al Cádiz aunque esté en Tercera”, afirma el murciano, que recuerda que “lo he ayudado siempre en Segunda B y lo haré esté en la categoría que esté. No pienso en otra cosa”.

Pero, ¿ha leído o escuchado Pina las palabras de Vizcaíno? Ni lo admite ni lo niega, pero abunda en su idea. “Si él ha dicho que si el equipo baja a Segunda B no será presidente, yo pienso diferente”. Donde esté el Cádiz, yo estaré. Voy a seguir luchando”, anuncia como una firme declaración de intenciones.

Obviamente, sobre otras cuestiones el ex máximo responsable de la parcela deportiva prefiere ni pronunciarse. ¿Qué dice del grupo americano? Ni sabe ni contesta. “De verdad, sólo pienso en luchar por el Cádiz”, insiste.

Eso sí, aprovecha la ocasión para enviar un mensaje a quien considere que debe recogerlo. “Los que dirigen el club en estos momentos deben pensar en que el equipo está en una situación muy mala. Hablar de ventas es perjudicar la estabilidad. Yo no estaría pendiente de venta de acciones cuando la máxima preocupación debe ser la situación del equipo”, argumenta.

Por su parte, Vizcaíno opta por no hablar más sobre estos temas. Lo que tenía que opinar lo opinó el lunes. No obstante, desde el entorno cercano al presidente se intenta desdramatizar respecto a la relación del mandatario con el murciano. Si tuviera que almorzar con él, no tendría problemas en hacerlo. Otra cosa, claro está, sería volver a compartir la gestión en un proyecto en común, En este caso, la respuesta podría acercarse a un nunca, en ningún caso, jamás…