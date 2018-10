Optimismo desde la punta del ataque

Mario Barco ha comparecido este miércoles por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de El Rosal una vez finalizado el entrenamiento y lo ha hecho expresando el sentir general del grupo al afirmar que “poco a poco vamos recuperando sensaciones, la gente está enchufadísima, confiamos en el cuerpo técnico y los compañeros y estamos convencidos de que vamos a vivir momentos buenos”.

En opinión del delantero centro, la única explicación al mal primer tramo de temporada puede radicar en que “ha habido muchas bajas y no hemos podido jugar con un once claro por culpa de las rotaciones obligadas”. Por lo demás, “la actitud ha sido buena desde el primer día y se está notando que somos un Cádiz auténtico”.

"La visita al Lugo es un partido especial para mí; allí fui muy feliz"

En el plano personal, el futbolista navarro no se mete más presión de la necesaria. “La expectativa es algo relativo, creo que hay que ponerse un objetivo real. Todos queremos hacerlo de la mejor manera posible. Estoy contento, mi objetivo es superarme a mí mismo. Vine porque estoy convencido de que era el mejor sitio para triunfar. Tengo firmados tres años y cada vez estoy más contento. Sé que algún día voy a ser importante aquí”, confiesa.

Sobre su última lesión, explica que “son cosas del fútbol, lo normal. Ha sido un parón pero me he recuperado trabajando mañana y tarde y vuelvo a estar a disposición del técnico”.

La competencia en la demarcación la ve como algo “sano”. “También he venido a aprender, en el vestuario tengo amigos y creo que la competencia mejora el rendimiento”, razona.

Por último, en relación a la visita a Lugo, el próximo rival, su ex equipo, admite que para él “será un partido especial; allí he sido muy feliz y por eso me hace mucha ilusión; será una motivación extra”.

“El estilo de ellos –revela- no ha cambiado mucho. Algunos de sus jugadores, como Soane o Pita, son líderes que contagian a los compañeros y transmiten buenas vibraciones. El Lugo siempre va a ser un equipo temible”.