El Cádiz CF y Brian buscan una solución

Brian Oliván figura en la larga lista de jugadores del Cádiz CF que no formarán parte de la plantilla en la temporada 2020/21 que está a punto de empezar. El conjunto amarillo arrancará su nueva etapa en Primera División con el encuentro contra el Osasuna en el estadio Carranza.

El lateral izquierdo militó en el Girona en calidad de cedido en la campaña 2019/20. El año pasado no entraba en los planes de Álvaro Cervera, que sigue sin contar con el carrilero, sin embargo con contrato con el Cádiz CF hasta el 30 de junio de 2021.

Le queda un año más y eso supone que, en teoría, debe incorporarse a la disciplina cadista cuando acabe sus vacaciones, que comenzaron el 24 de agosto tras el último duelo de la fase de ascenso de la escuadra gerundense.

Tanto Brian como el club tienen claro que el zurdo no dispone de sitio en el plantel y hay un contacto permanente en busca de una salida, que podría ser inminente.

La solución, a priori cercana, pasaría por el traspaso del catalán a otro equipo a coste cero, aunque la entidad cadista se quedaría con un porcentaje de los derechos económicos en el caso de una futura venta por parte su nuevo club. Sería un caso similar al de Nano Mesa pero a la inversa.

Los días de Brian como jugador del Cádiz CF están contados. Las dos partes consideran que lo mejor es que el jugador no tenga que volver si no cuentan con él y sólo falta el acuerdo para concretar la salida para cerrar de manera definitiva su etapa como cadista tras aterrizar en la campaña 2016/17. Si no se va traspasado, no es descartable la opción de una nueva cesión o incluso un pacto para la rescisión del contrato.

El zaguero no tuvo mucho protagonismo durante su estancia en el Girona, con el que sólo participó en diez partidos de Liga (siete como titular) y no llegó a los 700 minutos sobre el césped.