Cervera decidió el pasado domingo dejar de estrellarse contra un muro. La decisión de colocar a Manu Vallejo como punta de ataque supuso en la práctica revolucionar su estilo por imperativo. Las circunstancias mandan.

“Tenemos que buscar la velocidad por dentro y por fuera, en las dos situaciones, porque de los contrario nos atascaremos”, comentó tras recordar que “con Manu y Salvi en las bandas no nos ha salido bien; el juego de antes no ha salido, igual porque no se robaba igual porque no estaba Garrido, así que hay que buscar una alternativa”.

“Velocidad hay que tener porque si no es difícil llevar a cabo nada salvo que tengas una calidad envidiable”, razona, añadiendo que “cuando no se gana hay que buscar soluciones. Si sigues sin ganar hay que modificar para buscar alternativas”.

Para colmo, las lesiones han impedido repetir un once: “Bueno, por eso y por otra cosa, porque no ganamos”. ¿También la mala suerte? “Puede ser, pero no lo utilizo como disculpa. Nunca lo he hecho”.