El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, reconoció el viernes que cuando no hay resultados buenos "te metes en un círculo, pero seguimos trabajando y animamos a la gente. No conozco otra cosa que no sea el trabajo". El técnico se mostró convencido de que con trabajo "llegarán los resultados".

Los problemas físicos están a la orden del día hasta el punto de que "hemos tenido siete o siete jugadores parados cada día esta semana", comentó el técnico. No llegan a la cita contra el Nástic Servando, Dani Romera, Alberto Perea y casi seguro Marcos Mauro y Sergio Sánchez.

En principio sólo tiene disponible un central -Kecojevic- y señaló que el sábado decidirá quien acompaña al balcánico. "Están las opciones de Edu Ramos, Correa y Sergio el del filial", indicó Cervera.

El míster tiene claro cuál es la fórmula. "Tenemos que dar prioridad a lo que nos lleva al resultado, es mejor estar juntos con que estar con mucho tiempo con el balón".

No desveló si Garrido entrará en el once aunque sí matizó que no lo ve como central.

Cervera afirmó que el equipo "defiende peor que antes. Antes teníamos menos la pelota estábamos juntos y ahora tenemos más la pelota y cuando la perdemos estamos menos juntos". La cuestión es defender mejor.El Nástic llega al Carranza en una situación parecida a la del Cádiz, con la diferencia de que "nosotros estuvimos dos años bien y a la gente le suena raro". Del cuadro catalán apuntó que "es un equipo físico en la delantera y en la media, con buen toque de balón. A balón parado es de los más peligrosos de la categoría".

El entrenador añadió que el partido de domingo "son tres puntos muy importantes para salir de la zona y volver a ganar".

Cervera aseguró que ve bien a los jugadores. "El ambiente en el vestuario nunca ha sido malo. Están preocupados porque quieren ganar. En general el comportamiento es muy bueno".

El equipo si consigue jugar a una cosa somos los mejores jugando a eso. Si nos salimos de ese guión ya no somos tan buenos. A eso queremos jugar.