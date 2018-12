No da pistas sobre su dibujo en La Rosaleda

Confirmadas las bajas de Salvi, Mario Barco y Karim Azamoum, el entrenador explicó que el sanluqueño trabajó el primer día de la semana pero tuvo que parar, mientras que Jairo sí ha podido ejercitarse con buenas sensaciones.

“Me cuesta jugar con dos puntas, pero si defendemos bien podemos hacer daño”

“No sé cómo lo haré. Seguramente Jairo pueda entrar, porque no ha sido como para perder físico. Pero en la derecha no lo tengo tan claro”. Minutos después se confirmó el descarte de Agra en la convocatoria. Sobre el portugués frente al Rayo Majadahonda opina que “como siempre, mucho pundonor, intentando hacer lo que se le dice, pero el juego no le ayudó porque recibió muy atrás”.

Sonríe cuando se le pregunta por el once o por el dibujo, y aunque no da pistas, desliza algún argumento. “Jugar fuera con dos extremos extremos y dos puntas puntas, me cuesta”. Dicho esto, no obstante, “en este caso el Málaga me va a intentar atacar tanto que igual puedo hacerle daño si defiendo bien”. Al igual que en la anterior jornada, Carmona parece descartado por el propio entrenador, que no dudó en agradecer los halagos de sus jugadores esta semana.

“Me ha llegado lo que han dicho Sergio (Sánchez) y Álex... Lo agradezco, pero si es así tampoco es elogio porque es un poco el trabajo nuestro”.