La primera vuelta de la Segunda División A de la temporada 2019/20 se cerró el día de la Lotería de Navidad con una 21ª jornada que ha dejado al Cádiz en la cumbre de la clasificación con un total de 43 puntos, una cantidad impensable al inicio de la competición liguera pero que pudo ser algo mayor si en la recta final no se hubiera cometido algún que otro tropiezo inesperado, incluido el 2-4 ante el Numancia en el Ramón de Carranza con el que se ha encajado la primera derrota en campo propio esta campaña.

En cualquier caso, la ventaja atesorada respecto a los inmediatos perseguidores hace pensar que el conjunto adiestrado por Álvaro Cervera tiene andado mucho camino rumbo hacia la soñada Primera División. Los amarillos llevan siete puntos al segundo clasificado (Almería) y ocho al tercero (Huesca), las cuales se antojan rentas más que considerables.

No obstante, ciertos antecedentes históricos aconsejan no lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo. Pegándole un repaso a la hemeroteca, está claro que no se debe caer en la trampa en que sucumbieron algunos de los conjuntos que a estas alturas presentaban los mismos números que el Cádiz en la actualidad.Partiendo del hecho de que todos los equipos que acumulaban más de 43 puntos en el ecuador liguero terminaron ascendiendo por la vía directa, hay que bajar hasta esos mismos 43 para encontrar algún caso contrario.

Los cinco que alcanzaron con una puntuación mayor el cambio de vuelta, desde que la categoría de plata se compone de 22 clubes, fueron estos: Elche con 49 en la 2012/13, Atlético de Madrid con 46 en la 2001/02, Betis con 46 en la 2010/11, Levante con 46 en la 2016/17 y Valladolid con 44 en la 2006/07. Los integrantes de este quinteto no solo subieron sino que además todos conservaron la primera posición.

Y en esos 44 puntos del Valladolid está marcada la frontera de la teórica seguridad según criterios históricos. Esto se debe a que dos de los cinco que culminaron la primera vuelta con 43 no ascendieron y que otro más no lo hizo de manera directa sino a través de la fase posterior. El Hércules 2009/10 y el Rayo Vallecano 2010/11 sí resistieron.

El caso más sonado fue el del Xerez Deportivo 2005/06. Por aquel entonces subían los tres primeros clasificados, pero el campeón de invierno, que sacaba nueve puntos al cuarto, se hundió en una segunda vuelta en la que solo añadió 24 puntos a su casillero, lo cual lo envió al séptimo lugar.

El Celta era segundo a finales de diciembre por detrás del Betis en la 2010/11, pero sus escasos 24 puntos a partir de entonces lo bajaron hasta la sexta posición. Eso le sirvió al menos para disputar la fase de ascenso, en la que no se hizo con el billete en litigio.

Las Palmas, líder invernal de la 2014/15, fue en realidad víctima de la elevada puntuación obtenida finalmente por los tres que le precedieron. Los canarios terminaron cuartos con nada menos que 78 puntos, pero en la fase de ascenso sí se salieron con la suya y dieron el salto.