Brian aún tiene posibilidades de quedarse en el equipo

La situación de Brian es "compleja" hasta el punto de que el lateral izquierdo puede quedarse pese a que hace varios días el entrenador, Álvaro Cervera, desvelaba días pasads su posible salida. "Si no hay una operación que sea buena para el club el entrenador y jugador están obligados a entenderse. Tienen que ponerse de acuerdo", señaló ayer Juan Carlos Cordero.

Si hace días, tras las palabras de Cervera, parecía que Brian estaba abocado a cambiar aires, ahora no está tan claro que vaya a salir. El club desembolsó medio millón de euros por su fichaje y no está dispuesto a perder la inversión que realizó.

Corder reconoció que "hay un problema deportivo" aunque reconoció que Brian "es un jugador cotizado. Saldrá si hay una oferta deportiva y económica que sea interesante". Si no es así, se quedará a las órdenes de Cervera.

El mercadio sigue su curso y, pese a las dificultades, Cordero se sigue moviendo en busca de fichajes. "estamos buscando delantero pero no es algo que sea fácil. Buscamos unos o dos. El desarrollo del mercado dirá qué enradas y salidas se producen".

El Almería ha llegado a reconocer el interés en Dani Romera, aunque a día de hoy no hay nada de nada. "De Dani Romera nunca se ha dicho que vaya a salir. De momento no hay oferta formal", explicó Cordero, que apuntó además que por Salvi "tampoco hay ninguna propuesta formal. Es uno más de la plantilla". Sí reconoció que es posible que Eneko Jauregi salga cedido, aunque matizó que "no hay prisa", como tampoco la hay con Manu Vallejo. "Están dando un buen nivel".

Sobre la marcha del equipo en la pretemporada, el director deportivo no dio excesiva importancia al balance de triunfos. "Las pretemporadas son todas de mentira, lo que vale de verdad es ganar al Almería en la Liga. Hemos ganado todos los partidos en verano pero perder hubiese sido parecido". No hay nada como el valor de los puntos.