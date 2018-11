Brian pone el listón alto

Comenzó el curso prácticamente defenestrado, relegado a un segundo o tercer plano después de no haberse concretado su marcha en verano. Pero la mala situación del equipo le brindó la oportunidad y la ha aprovechado. Brian Olivan, que este miércoles atendió a los medios en El Rosal, se ha afianzado en el once titular coincidiendo con el despegue del equipo. Casualidad o no, no cabe más que celebrar su regreso.

"Creo que al principio nos costó más de lo normal, llegó gente nueva, que tenía que adaptarse a nuestro estilo, muy característico, había otros que no habían alcanzado su mejor estado de forma... Ahora la dinámica es positiva, estamos con mucha confianza y el objetivo alargar la racha".

El lateral izquierdo no se atreve a afirmar si es el mejor Cádiz de las tres temporadas que lleva vistiendo la elástica amarilla. "No sé si el mejor de los últimos tres años, pero sí llevamos una racha muy buena, tanto defensiva como ofensiva. Básicamente estamos haciendo las cosas bien y el objetivo es que dure lo más posible".

Curiosamente, todo sale cuando quizás el Cádiz esté mostrándose más ofensivo que nunca. "Creo que depende del partido, lo que requiera. Desde fuera se ha visto así, pero creo que se debe también a que los jugadores tenemos más confianza que antes".

La vuelta a La Romareda supone recordar que allí, en el partido de Copa, el barcelonés recuperó la titularidad. "Ahora todo es totalmente diferente. Entonces ganamos 0-1, pero esta vez espero un partido muy difícil. El Zaragoza es muy importante a nivel nacional y La Romareda muy complicado aunque últimamente se nos haya dado muy bien. Vamos a intentar salir con nuestras armas y hacer lo posible para llevarnos los tres puntos".

¿Es irreal pensar en el ascenso? "Siempre he dicho que tenemos equipo para estar ahí arriba y luchar contra equipos de mayor presupuesto. No sé si para el ascenso, pero sí para estar entre los seis primeros".

A nivel personal, Brian agradece el apoyo de la afición y evita entrar en cualquier polémica sobre su relación con el entrenador. "Lo de la gente, que pedía que saliera en el once, es algo a lo que no suelo hacer mucho caso. Me tengo que dedicar a entrenar y cuando el míster me requiera, aprovechar mi oportunidad, ayudar al equipo en lo que necesite.

¿Fue entonces su ostracismo una cuestión futbolística o personal? "El entrenador sabe mis características, pero esa pregunta creo que es más para él. Para mí no fue fácil porque no es una situación agradable. Durante el mercado de verano hubo opciones de salir pero no pudo ser por x motivos. A partir de ahí, soy profesional, me debo al Cádiz, he seguido trabajando y lo que quiero es lo mejor para el Cádiz y para mí".

Con la entrada de Jairo, también todo resulta mejor por su semejanza con Álvaro García. "Como lateral los veo parecidos porque son rápidos, dinámicos, no se cansan, corren los 90 minutos a alta intensidad tanto en ataque como en defensa, los dos ayudan mucho en defensa. Creo que son parecidos. Álvarito ayudó mucho y Jairo lo está haciendo".

Curiosamente, tanto él como Rober Correa se incorporan ahora con frecuencia al ataque. Laterales que suben cuando no es lo que pretende el técnico... "Cuando tenemos opción de ayudar al equipo lo hacemos. Al final, con la buena racha, la gente se libera. Seguimos teniendo presión pero no tanta y el juego es más liberado, eso facilita que nosotros podamos ayudar más en facetas ofensivas".