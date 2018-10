“Tenemos plantilla para estar de mitad de tabla hacia arriba”

Brian Olivan ha vivido en los últimos meses un calvario al no entrar en los planes de Álvaro Cervera e incluso verse más fuera que dentro del club. Finalmente se quedó para completar su tercera temporada con la elástica cadista aunque hasta el pasado domingo, ante el Sporting en el Ramón de Carranza, no tuvo la oportunidad de disfrutar de sus primeros minutos en Liga. Con anterioridad sólo había participado en los duelos coperos de Tenerife y Zaragoza, ambos resueltos con victoria.

“Los primeros meses han sido difíciles porque no estaba contando para el entrenador y al final todos los jugadores quieren jugar. Ahora que he tenido la oportunidad en la Copa del Rey y luego tener continuidad en la Liga, pues intentaré aprovecharla al máximo y jugar lo máximo posible para ayudar al equipo”.

"Estos meses han sido difíciles porque no estaba contando para el entrenador y al final todos queremos jugar"

Especialmente duros para el defensa han sido los primeros dos meses de competición, tras asumir que permanecía en el club pese a que el entrenador había manifestado abiertamente que no contaba con él.

“Al principio intentamos de todas las maneras salir en verano, e incluso el 31 de agosto llegó una oferta del Deportivo, pero no se pudo cerrar porque llegó el último día y no se pudo concretar al 100%. A partir de ese momento asumí que soy jugador del Cádiz y me debo al Cádiz. Me pueden salir las cosas mejor o peor en el terreno de juego, pero lo que está claro es que cuando me ponga la camiseta será para darlo todo y hacerlo lo mejor posible”.

Al lateral zurdo no le quedó otra que afrontar la realidad, por lo que optó por seguir trabajando, en silencio, sin aspavientos, esperando su oportunidad, y finalmente obtiene la recompensa.

"Me pueden salir las cosas mejor o peor, pero cuando me pongo la camiseta es para darlo todo”

“Al final me debo al club, soy profesional, el que toma las decisiones es el entrenador y yo lo único que debo hacer es entrenar y prepararme lo mejor posible para que cuándo él crea oportuno que tengo que jugar, pues estar lo mejor preparado posible”.

Su entrada en el equipo, al enlazar dos titularidades consecutivas, ha coincidido con un triunfo, en La Romareda, y un prometedor empate. Pero aún queda mucho para revertir la dinámica.

“Nos ha costado porque también han influido las lesiones, la presencia de jugadores nuevos… Es difícil adaptarse a nuestro estilo de juego, aunque es verdad que parece que en los últimos dos últimos partidos hemos mejorado y hemos recuperado la identidad de años anteriores. De todas formas, todavía tenemos que mejorar y ofrecer nuestra mejor versión”.

"Soy consciente de que mi identidad y características son totalmente opuestas a lo que el míster quiere”

Ahora toca la visita a Lugo, de buen recuerdo porque las anteriores dos campañas representó un punto de inflexión. No hay dos sin tres, dicen.

“Es un campo que se nos da bien. Esperamos que siga la racha allí e intentar hacer un partido bueno para cambiar la dinámica. Lo más importante es conseguir los tres puntos”.