El Cádiz CF encara la décima jornada de Liga con el reto de doblegar a la Real Sociedad, líder intratable hasta la fecha. El equipo amarillo afronta el partido con numerosas bajas pero con ganas de sumar su primera victoria en el estadio Carranza desde su regreso a la máxima categoría del fútbol español.

Las ausencias por problemas físicos obligan al cuerpo técnico a realizar modificaciones en a alineación. No parece que en el once vaya a estar Bobby Adekanye, el único integrante de la plantilla que aún no ha tenido minutos esta temporada.

El segundo entrenador del Cádiz CF, Roberto Perera, fue preguntado por la situación de Bobby en la rueda de prensa previa al choque contra el cuadro donostiarra. El técnico recordó que el jugador "fue el último en llegar al final del mercado (en los primeros días del pasado mes de octubre) y ha necesitado un periodo de adaptación".

"El futbolista está poniendo de su parte, está cada vez más integrado, entrena bien y está disponible para contar con él", indicó Perera.

La pregunta es cuándo debutará Bobby en un partido oficial del Cádiz CF. "Puede jugar en varias posiciones, ya sea en los extremos o en punta. Ahora tiene gente delante y veremos cuándo tomamos la decisión de ponerlo", explicó Perera antes de señalar que el futbolista cedido por el Lazio tendrá su momento. "Le llegará su oportunidad", apuntó el hombre de máxima confianza de Álvaro Cervera.

Augusto Fernández

Augusto Fernández, futbolista del Cádiz CF, no podrá participar en el encuentro contra la Real Sociedad de la décima jornada de Liga que se disputa en el estadio Carranza el domingo 22 de noviembre.

El centrocampista, con molestias en los abductores, no ha podido entrenarse con normalidad durante la semana y no podrá ayudar al equipo. Es una de las muchas bajas que tiene el conjunto amarillo para encarar el partido contra el líder del campeonato. La primera victoria en casa de la temporada es el objetivo de los locales.

El medio responde a una corta entrevista en 'Cadistas', la revista oficial que el club publica a modo de previa de cada jornada. y deja alguna respuesta en la que deja claro lo importante que es el fútbol para él.

El argentino asegura que su mayor virtud "es la perseverancia" y dice que su jugador de referencia es Ariel Ortega.

Pero la respuesta más significativa la ofrece Augusto Fernández cuando es preguntado que sería si no jugase al fútbol. Sus palabras lo dicen todo: "Nunca lo pensé, toqué la pelota antes que el pecho de mi madre". Una manera de expresar lo que supone el fútbol para el internacional argentino.

El pivote reconoce que el rival más incómodo al que se ha enfrentado es el Barcelona en el Camp Nou.