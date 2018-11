Benito admite que tienen un problema

Alberto Benito, defensa del Zaragoza, reconoce que el equipo aragonés tiene un “problema serio porque estamos en una zona en la que no debíamos estar y en la que no queremos estar”.

Situado en estos momentos en la frontera que marca el descenso a Segunda B, cuando a principios de temporada el objetivo para el Zaragoza no podía ser otro que luchar por el ascenso, el lateral derecho asegura que “en el vestuario estamos tranquilos, dentro de la preocupación. El equipo sabe dónde está, sabe lo que conlleva estar aquí, tanto para lo bueno como para lo malo. El equipo está preocupado, pero no nos pesa. Creo que vamos a salir de esta porque hay fundamentos y jugadores para sacar esto adelante”.

Benito habla de los matices que explica lo que está ocurriendo, de lo que se está sufriendo de puertas hacia dentro en las últimas fechas. “Nosotros queremos sacar esto adelante. Por mucho que a alguno le pese, esto no lo quiere nadie. Hay que sacarlo adelante por el bien nuestro y por el del club. Este equipo no merece estar en la situación que está. Ni nosotros ni nadie quiere vivir esto; o la primera vuelta que ya vivimos el año pasado. No es bonito para nadie. Cuanto antes reaccionemos, y en eso estamos, será mejor para todos”.