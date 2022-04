Bastida vuelve a situar al Cádiz CF en el panorama internacional

Pablo Amo, técnico de la selección nacional sub'18, ha convocado a 22 jugadores para dos partidos amistosos que disputará en Rabat los días 26 y 28. Entre los elegidos se encuentra Álvaro Bastida, centrocampista del filial del Cádiz CF que es ya un clásico en este combinado.

El Barcelona, con cinco jugadores, y el Real Madrid, con cuatro, son los conjuntos que más futbolistas aportan para los encuentros que tendrán lugar a las 22.00 en el complejo deportivo Mohammed VI de la capital marroquí.

Estos compromisos se circunscriben en la preparación de la selección para su participación en los Juegos Mediterráneos 2022 que se celebrarán, entre el 25 de junio y el 5 de julio, en Orán (Argelia).

Entre los citados hay jugadores que ya han debutado con los primeros equipos de sus clubes, como Álvaro Bastida en el Cádiz CF, Ilias Akhomach en el Barcelona o Cristhian Andrey Mosquera en el Valencia.

Lista de convocados

Alavés: Tomás Mendes

Atlético de Madrid: Marcos Denia y Salim El Jebari

Barcelona: Alex Valle, Ander Astralaga, Fabián Roberto Luzzi, Arnau Casas e Ilias Akhomach

Betis: Ángel Ortiz

Cádiz CF: Álvaro Bastida

Celta: César Fernández

Deportivo: Martín Ochoa

Espanyol: Carlos Alemán y Roger Martínez

Málaga: Andrés Carlos Caro

Real Madrid: Edgar Climent, Julen Jon Guerrero, Manuel Ángel Morán y Rafel Obrador.

Valencia: Jesús Santiago Pérez y Cristhian Andrey Mosquera

Villarreal: Iván Fresneda.

Clave en el filial la pasada jornada

Álvaro Bastida anotó el segundo gol del Cádiz B que supuso la remontada y daría la victoria al filial ante el CD Don Benito (2-1), rival directo por la permanencia. El centrocampista destacó la importancia que tenía conseguir estos tres puntos, calificándolos como "claves" para conseguir el objetivo: "Son tres puntos súper importantes, sobre todo en casa que es donde nos tenemos que hacer fuertes. Todos los partidos son importantes, pero estos tres puntos han servido para coger un poquito de aire. Ahora tenemos que pensar en el siguiente partido".

El centrocampista del filial del Cádiz CF anotó en el 60’ un auténtico golazo de cabeza, tras una gran jugada y asistencia de Mady Diarra: "Vi que tiraron un balón en largo, Mady llegaba y entré como un avión, me vino a la cabeza, rematé y acabó dentro de la portería".

La entrada del canterano fue decisiva en el encuentro, brillando de forma sobresaliente. Su actuación le ha hecho estar en el mejor once realizado por Be Soccer de la 30º jornada del grupo IV de Segunda RFEF. A pesar de su gran actuación, quiso destacar el rendimiento de sus compañeros: "Importantes somos todos en el equipo. No creo que haya nadie más que otro. Tenemos un grupo increíble y vamos todos por igual".