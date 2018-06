Un Barco nuevo para Cervera

Mario Barco Vilar se ha convertido en el primer fichaje del Cádiz para la próxima temporada. Juan Carlos Cordero y Álvaro Cervera han comenzado el nuevo proyecto por la delantera, de la que tanto se habla en materia de necesidad en forma de goles. El jugador, nacido en la localidad navarra de Estella, tiene 25 años, procede de Lugo y ha firmado por las próximas tres campañas. Mario Barco llega libre a pesar de que se pensaba en una renovación por parte de la entidad gallega que al final no se produjo.

En la carrera deportiva de este joven futbolista queda bien marcada su etapa en el Athletic Club de Bilbao, ya que siendo cadete sintió lo que es formarse en Lezama. Pero fue en los juveniles del Calahorra donde despertó el fútbol que lleva dentro y que le hizo debutar en Tercera con 18 años. Aquella campaña (2011-12) ha sido hasta el momento la primera y última en esa categoría ya que desde entonces se ha movido entre Segunda B y Segunda A. UD Logroñés, Athletic B, Barakaldo, Somozas y Pontevedra forman su ciclo en la división de bronce con el balance de 117 encuentros y 33 goles en cinco campañas.

En la temporada recién concluida es cuando ha debutado en la categoría de plata a manos de un Lugo que lo fichó del Athletic hace tres años, aunque los dos primeros los cumplió a préstamo en el Somozas y el Pontevedra. Precisamente su mejor registro anotador tuvo lugar la campaña pasada en el cuadro pontevedrés al anotar 13 goles. Con el Lugo ha sumado algo más de mil minutos y cinco dianas, aunque es cierto que en la segunda vuelta estuvo cerca de dos meses lesionado en un hombro.

El Lugo quería renovarle desde hace algunos meses aunque la pereza mostrada por la entidad gallega terminó siendo un arma de doble filo para que otros equipos estuvieran atentos. Han existido tentativas de España y de otros países, e incluso el Athletic llegó a plantearse su regreso ante el más que previsible adiós al fútbol en un futuro próximo de Aduriz. No obstante han sido varios los equipos de Segunda A que mostraban interés en hacerse con su propiedad. Mario Barco reúne las características que más convencen al entrenador cadista al tratarse de un delantero con buena talla (casi 186 centímetros), que es poderoso en el aspecto físico, cuenta con presencia en el área y es un buen rematador aunque sus números en el Lugo no sean los mejores de su carrera.

Cuando en la primera vuelta de la Liga el equipo rojiblanco llegó a ser líder de Segunda A, los analistas hablaban y destacaban el papel de este jugador a pesar de su escasa capacidad anotadora. Sin duda, Mario aporta trabajo en ataque pero en el Cádiz tendrá que añadirle el gol que no han tenido los atacantes en el presente curso liguero.

En sus primeras declaraciones, recogidas en la web del club, apuntó que su fichaje "es todo un paso adelante en mi carrera". "Sé que ficho por un equipo histórico, con una de las mejores aficiones de España, que tiene unos valores que me han transmitido desde el primer día que contactaron conmigo. Me siento muy identificado con todos ellos. Siento que va a ser un año precioso tanto en lo personal como en lo deportivo, a nivel individual y colectivo", añadiendo sobre su estilo que "tengo buen juego de espaldas y me siento muy cómodo en el área, pero soy un jugador con mucha movilidad". "Soy vertical con el balón pero me gusta caer a bandas para dar salida al equipo. Mi principal virtud es el remate". Mario aseguraba que puede aportar muchas cosas, "sobre todo garra y espero que muchos goles". "Sé que tendré que trabajar mucho en el campo para hacer las cosas fáciles a mis compañeros tanto en ataque como en defensa".