Balón de ilusión para la sociedad

Manuel Botubot se hace cargo de la presidencia de la Asociación de Veteranos del Cádiz Club de Fútbol con la ilusión y las ganas de poner en marcha un sinfín de proyectos rodeado de un numeroso equipo. "Queremos recuperar la imagen perdida de la Asociación, que sea más visible, recuperar el prestigio del Cádiz CF de Veteranos, ir donde sea necesario con una buena representación y hacer que la gente disfrute. Ese es el empeño que tenemos". Y una prioridad que sobresale por encima de las demás en la Asociación: ponerse al servicio de la sociedad. Se trata de ayudar a los colectivos y personas que lo necesiten, una labor que Botubot conoce de sobra. "La sociedad necesita la ayuda de las personas que han sido ídolos. Fui futbolista gracias a la sociedad y todos los que tuvimos el lujo de ser jugadores tenemos que devolver lo que la sociedad nos dio. Ese es el objetivo, lo expliqué a la gente de la que me rodeé y todos se unieron a un proyecto ilusionante".

La implicación de la directiva de los Veteranos es máxima. "Estamos haciendo un trabajo bonito en lo profesional y en lo humano. De alguna manera el ex jugador tiene que seguir siendo futbolista y qué mejor forma que preocuparnos de lo que demande algún tipo de ayuda".

Botubot pone su experiencia al servicio de la Asociación. "Mis contactos me dicen que adelante con el proyecto, he hablado con los Veteranos del Valencia -jugó ocho temporadas en el conjunto ché- y me dicen que lo que haga falta. Lo que hacen allí es una buena referencia".

Una de las ideas del nuevo presidente es que el Cádiz vaya de la mano. "Nos gustaría que el club se implicase en nuestro proyecto, necesitamos un poco de ayuda". No es fácil el día a día de una Asociación que cuenta con unos 80 socios que abonan una cuota trimestral baja. "Lo que tenemos no nos llega para nuestros gastos", asegura Botubot. "Queremos reunirnos con el presidente del Cádiz para exponerle nuestras inquietudes. Necesitamos ayudas para poder ayudar a otras personas y el papel del club puede ser muy importante".

El Cádiz cede a los Veteranos un campo de El Rosal un día a la semana. "Es un detalle del club", agradece Botubot mientras explica que el equipo de ex jugadores "no tiene camisetas" y habla de la necesidad de "dar la mejor atención posible a los equipos que vengan de otros lugares".

El trayecto que debe recorrer la Asociación es largo porque "partimos de cero", indica su presidente antes de exponer la situación. "Quizás no se ha sabido qué hay que hacer para lograr subvenciones, vamos a ir haciendo ese camino, me veo en esa obligación".

Hay más trabajo por hacer, como "recuperar a los antiguos veteranos del Cádiz, que estaban algo despegados. Forman parte de la historia del club y lo ideal es que sigan vinculados porque son importantes. No podemos olvidar lo pasado". Botubot se ha puesto en contacto con ellos. "Les he mandado una carta en la que les digo que somos una familia grande que tenemos que hacer felices a los niños y a los adultos".

Entre los cometidos que afronta la nueva directiva figura el de buscar una sede para los Veteranos. "En su momento se habló de que el Cádiz o el Ayuntamiento nos iban a dar un sitio en el estadio, pero nada se sabe". La Asociación no cuenta son sede oficial y se las apaña gracias a que el Centro Cántabro le cede un salón. "Es la voluntad de mi equipo y mía tener una sede y lo vamos a conseguir, disponer de un lugar que sea un punto de encuentro, si no puede ser en el estadio en otro sitio. Que haya un espacio donde los veteranos encuentren sus raíces, un lugar donde reunirse, con fotos… Nos hemos ganado tener un espacio y por supuesto abriremos las puertas a los aficionados".

Los Veteranos quieren llegar lo más lejos posible. "Iremos a los colegios a dar charlas", avanza Botubot antes de insistir en el rol fundamental que va a desempeñar la Asociación. "Hay mucha gente en la sociedad que necesita apoyo y nosotros podemos hacer mucho bien a la gente. Esto es algo que me enriquece, es una satisfacción personal poder trabajar en esta labor. Tenemos que estar unidos a la sociedad, los temas sociales deben ir ligados al Cádiz y los Veteranos queremos ser parte de esa labor importante. Merece la pena implicarse en ayudar a las personas que lo necesitan. Es un honor trabajar en un proyecto bonito".