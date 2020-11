Augusto Fernández, futbolista del Cádiz CF, no podrá participar en el encuentro contra la Real Sociedad de la décima jornada de Liga que se disputa en el estadio Carranza el domingo 22 de noviembre.

El centrocampista, con molestias en los abductores, no ha podido entrenarse con normalidad durante la semana y no podrá ayudar al equipo. Es una de las muchas bajas que tiene el conjunto amarillo para encarar el partido contra el líder del campeonato. La primera victoria en casa de la temporada es el objetivo de los locales.

El medio responde a una corta entrevista en 'Cadistas', la revista oficial que el club publica a modo de previa de cada jornada. y deja alguna respuesta en la que deja claro lo importante que es el fútbol para él.

El argentino asegura que su mayor virtud "es la perseverancia" y dice que su jugador de referencia es Ariel Ortega.

Pero la respuesta más significativa la ofrece Augusto Fernández cuando es preguntado que sería si no jugase al fútbol. Sus palabras lo dicen todo: "Nunca lo pensé, toqué la pelota antes que el pecho de mi madre". Una manera de expresar lo que supone el fútbol para el internacional argentino.

El pivote reconoce que el rival más incómodo al que se ha enfrentado es el Barcelona en el Camp Nou.

Perera elogia a la Real Sociedad

No fue el entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, sino su segundo, Roberto Perera, quien compareció en rueda de prensa telemática (desde la Ciudad Deportiva de El Rosal, en Puerto Real) el viernes 20 de noviembre para ofrecer sus impresiones previas al encuentro contra la Real Sociedad de la décima jornada de Liga, que se disputa el domingo en el estadio Carranza. Cervera no habla tras ser sancionado con cuatro partidos.

Perera no escatimó elogios al conjunto vasco, líder después de nueve jornadas. "Es de los mejores equipos de la Liga, sobre todo en el plano ofensivo. Es un equipo que sabe manejar varios registros, con jugadores dinámicos y hábiles que ponen muchos centros".

¿Qué puede hacer el Cádiz para tener posibilidades de ganar al primer clasificado del campeonato, que no conoce la derrota como visitante? "Tenemos que intentar equilibrar el partido con nuestros argumentos", indicó Perera, que no ocultó la dificultad del envite aunque precisó que "los partidos no se pierden de antemano". Los amarillos encaran el duelo con varias bajas.

Perera avisó de la noble intención de "sacar los tres puntos en casa, que es algo que ya toca". El Cádiz CF no conoce la victoria en su feudo desde su regreso a la máxima categoría del fútbol español.

En territorio gaditano se dan citan dos equipos con estilos opuestos. "La Real intentará imponer su manera de jugar con la posesión del balón", vaticinó el segundo de Cervera antes de recordar que "nuestra seña de identidad no cambia, es la que tenemos y seguiremos con ella".

Perera lo tiene muy claro. "Tenemos que crecer desde la defensa, es primordial dejar la portería a cero y tratar de contrarrestar su juego asociativo".

Una de las tareas que aborda cada semana el cuerpo técnico del Cádiz CF es el estudio del rival de turno. "Intentamos controlar la mayor información posible", expuso Perera para decir del cuadro donostiarra que "aunque suelen variar el once, tiene una propuesta clara de juego que va más allá de quien participe".

El Cádiz CF no cambiará su sistema de juego, avanzó Perera. La gran duda, además de nombres, estriba en salir de inicio con dos delanteros o con un mediapunta y un ariete si se tiene cuenta que ni Álvaro Negredo ni Choco Lozano (las dos principales referencias arriba) están disponibles. El técnico no dio pistas sobre un once que experimentará varios cambios ante las bajas de efectivos acumuladas en las fechas más recientes.