Arranca la semana definitiva para completar la plantilla

El Cádiz afronta los últimos cinco días de mercado con varios asuntos pendientes de solución que quedarán resueltos a lo largo de la semana. La puerta está abierta para las entradas y las salidas y hasta el próximo viernes -día 31- hay tiempo de terminar de diseñar la plantilla al menos hasta la apertura de la ventana invernal, allá por el mes de enero de 2019. Restan cinco días de vértigo.

El trabajo del director deportivo, Juan Carlos Cordero, se centra a la vez en las bajas y en las altas en el sprint final del periodo estival de fichajes. Entre los que deben salir se encuentran Javier Carpio, Brian Oliván y Nico Hidalgo. Castellón y Racing de Santander han sonado como posibles destinos del lateral derecho, aunque de momento no hay nada cerrado. El salmantino no tiene sitio en el plantel tras la llegada de David Carmona y la continuidad de Rober Correa.

En el caso del defensa izquierdo, el Deportivo de La Coruña se ha interesado por sus servicios y en cualquier momento puede haber un desenlace. Álvaro Cervera dejó claro que lo mejor para el barcelonés y para él es que juegue en otro equipo. No ha formado de la lista en el inicio de curso, con Matos titular en el lado izquierdo de la defensa.

De Nico Hidalgo nada se sabe salvo que no entra en los planes del cuerpo técnico, como demuestra su ausencia en las dos primera convocatorias de la temporada. Tampoco dispuso de muchos minutos en la 2017/18 lo normal es que el motrileño cambie de aires esta misma semana en busca el protagonismo que no ha tenido en el Cádiz. Su destino será otro club de LaLiga 1|2|3 o uno de Segunda División B.

También tienen posibilidades de salir Dani Romera y José Ángel Carrillo. El primero no ha participado en las dos primeras jornadas de Liga -fuera de la convocatoria en el choque inaugural y en el banquillo contra el Numancia- y durante el verano se le ha vinculado con el Almería. A día de hoy nada hay cerrado. Sigue siendo jugador del Cádiz y para que pueda marcharse tiene que producirse un acuerdo a tres bandas entre dos clubes y el propio futbolista.

En el caso de Carrillo, saltó al césped de Los Pajaritos en el minuto 85 y, aunque jugó, hay opciones de que cambie de equipo, pero tampoco está descartada su continuidad. Depende de cómo se mueva el mercado en los últimos días, de si alguna posibilidad que satisfaga al murciano y al club.

En el capítulo de incorporaciones, quedarían por aterrizar un lateral izquierdo -si al final se confirma la marcha de Brian-, un jugador que pueda desempeñar las funciones de defensa central y pivote defensivo en la media, un extremo izquierdo y un delantero, que podrían ser dos en función de las salidas que se produzcan. El futbolista que más interesa para ocupar los dos puestos -central y medio- es Edu Ramos, futbolista del Córdoba que no ha podido ser inscrito en el conjunto verdiblanco debido al tope salarial impuesto por LaLiga. Si en las próximas horas o días no hay una solución para el jugador en su actual equipo, puede acabar de amarillo y azul. En el Córdoba está notando su ausencia en el arranque de campaña.

El Cádiz ha echado el anzuelo por Jairo para reforzar el costado izquierdo del ataque. El habilidoso zurdo sobresalió la pasada temporada en el Extremadura -con el que ascendió a Segunda División A- y fue contratado por el Girona, que baraja la idea de buscar una cesión. En ese caso, la entidad cadista está bien posicionada para contar con el extremo durante la campaña 2018/19. Con Jairo serían tres futbolistas en competencia directa por el lado izquierdo: Manu Vallejo, Juan Hernández y el canario.

Para rematar la plantilla faltaría uno o quizás dos delanteros. El único ariete que tiene garantizada su estancia en la plantilla esta temporada es Mario Barco, fichado este mismo verano. Cordero peina el mercado en profundidad y tiene varias vías abiertas. Algo caerá esta semana.