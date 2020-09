Antonio Muñoz sale a escena para responder a Sinergy

Hay una parte de la historia del Cádiz CF que parece que acompañará por tiempo indefinido el día a día del club. Es lo que sucede con el triángulo de enfrentamientos y acusaciones compuesto por Sinergy-Antonio Muñoz-Locos por el Balón. El ex presidente, contra el que cargó en Diario de Cádiz tanto Massimo Nannini como José Enrique Rodríguez Zarza -representantes de Sinergy-, sale a escena para defenderse y aportar su versión de unos hechos que, bajo su punto de vista, no son como han expuesto desde la empresa con sede en Bristol (Reino Unido).

Antonio Muñoz va por partes y separa su exposición según a quien va dirigida. En lo que respecta a Nannini, quien dice del cordobés que "nos engañó cuando en su día nos vendió las acciones al decirnos que había más ingresos que gastos en el club". "Tuvimos que poner dinero y con eso no bastó".

La réplica de Muñoz es la siguiente: "Ellos querían coger el Cádiz de inmediato para conformar la plantilla y una auditoría lo retrasaba todo. Les dije que se firmaba una cláusula en la que se decía que los pagos pendientes del Cádiz eran inferiores a los cobros en ese momento. Si no hubiese sido así, quedó reflejado que la diferencia me la podían descontar del dinero de la compra". Muñoz explica que en la escritura de compraventa aparece esa cláusula. "No me puedo responsabilizar de la posterior gestión de ellos; es de sentido común”, agrega.

Antonio Muñoz "Sinergy no cogerá las acciones ni las riendas del club porque no han pagado; eso, por encima de mi cadáver"

En cuanto a Rodríguez Zarza, Muñoz Vera se pregunta: "¿Cómo voy a amañar la subasta?", exponiendo que "antes de la subasta hubo un acuerdo con Pina y Del Nido", en el que Vizcaíno ejerció de mandatario verbal. "Pero esa escritura quedó nula porque no fue ratificada por Pina ni Del Nido. Y por eso tomé la decisión de acudir a la subasta. No hice nada que no fuera transparente", reitera de manera contundente antes de añadir que "era una subasta pública y ellos pudieron ir y no lo hicieron".

Las palabras del ex máximo mandatario del club suben de nivel al sentirse gravemente cuestionado. "O se retractan en 48 horas de las declaraciones sobre mí, o les presento una querella por difamación".

Antonio Muñoz aprovecha su salida a escena, a través de Diario de Cádiz, para enviar un mensaje al cadismo. "Que la gente esté tranquila, ya que Sinergy no cogerá las acciones. Sinergy no cogerá el club. Eso, por encima de mi cadáver. No han pagado lo que compraron y no son nadie", finaliza el ex presidente cadista.