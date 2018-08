Álvaro García no jugará ante el Almería

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, tiene disponibles a todos sus hombres para el estreno liguero ante el Almería, aunque anunció el jueves que no va a contar con Álvaro García -su traspaso puede formalizarse en cualquier momento-. “Se le nota preocupado, algo nervioso, lo normal como ser humano en esta situación. Alguna vez me dice que está disponible y otras veces que no lo ve”.

“La cuestión es que hagamos lo que hagamos lo vamos a hacer mal, si el resultado no es bueno dirán que por qué no ha jugado. Vamos a contar con lo que hemos contado durante la pretemporada”, explicó el preparador cadista.

El traspaso del extremo en teoría debe dejar un dinero para que el Cádiz pueda realizar más fichajes, aunque “Cervera dijo que “lo que tengo entendido es que nuestra vida no cambiar con la venta de Alvarito, es lo que me dicen”.

No ocultó el míster que “me preocupa que no hayan llegado todos los jugadores”. Es más, aseguró que “estamos dando paso atrás, estamos estancados. El club dice que hará todo lo posible”.

No Cervera no contestó a la pregunta de si se siente frustrado o enfadado por la situación. “Esperaba estar hablando quién va a jugar y estamos hablando de otra cosa. No me gusta pero es así. Es el tercer año del equipo en Segunda A. El primero fue ilusionante. El segundo se hicieron las cosas acorde a una situación, pero este año hay un paso atrás. Si fuese una carrera saldríamos un poco retrasados, más lastrados. En la confección de la plantilla y en todo va todo más atascado”.