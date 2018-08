Álvaro García, de amarillo a rayista

Cervera alaba el comportamiento del utrerano

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, se deshizo en elogios hacia el futbolista. "Su comportamiento ha sido espectacular. Ha entrenado con todas las garantías. Mientras ha estado aquí su comportamiento ha sido muy bueno. Me alegro por él, pero no me alegro porque quedamos mermados". Cervera espera que el traspaso del extremo propicie la llegada de jugadores. "Imagino que las operaciones que estaban pensadas se puedan hacer e ir a por los jugadores que teníamos pensado", manifestó el técnico. "Situaciones como la de Álvaro no las manejamos los entrenadores. Era difícil, no era la situación la adecuada. Si se hace el traspaso es bueno para el Cádiz y para él, no para la plantilla. Me siento feliz por él, si formo parte de algo en el proceso de su evolución, pues mejor. Tratamos de limarle las cosas menos buenas e ir a explotar sus virtudes, que es velocidad, encarar y desborde. El jugador ha sido mejor. Noto que él está agradecido al Cádiz y a nosotros". Cervera aseguró sentirse orgulloso por ser conocido en España como entrenador del Cádiz. Aseguró que los entrenadores "tenemos miedo siempre, el que no lo diga miente", y ante la marcha de Álvaro García afirmó que "tenemos que reinventarnos. No voy a encontrar un extremo como él, rápido, habilidoso". Se queda con el gol que el extremo hizo en Santander en la fase de ascenso a Segunda A.