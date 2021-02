El entrenador del Cádiz se mostraba más triste que enfadado. Álvaro Cervera admite que fue una pena no mantener el empate pero defiende la apuesta de sus hombres para sumar. "El partido más o menos era el que imaginábamos y queríamos jugar, que no fueran peligrosos, que no tuvieran ocasiones, que no tuviéramos que defender tan cerca. Eso lo hemos conseguido. Pero seguimos teniendo un problema gordo con la pelota. Y cuando conseguimos alguna ventaja, el último pase o el centro no sale. El partido era el que habíamos ensayado, pero al final en una jugada aislada, un buen centro y un buen remate, pierdes. El partido estaba controlado para el empate y lo puedes perder".

Soluciones en ataque. "Con la pelota en los pies no hay solución. Puedes cambiar hombres, la forma de jugar, pero al final con la pelota no es una cuestión de estilo. Al final es cuestión de tener un poco más de suerte, más calidad. Con la pelota tenemos un déficit, lo sabemos. Y la manera más cerca de ganar es la de este partido, no la del Athletic ni la de Sevilla Al final el equipo rival te puede ganar, pero no ha sido mejor que tú".

Rabia por el punto perdido. "No nos estábamos salvando de un acoso terrible y que ellos tuvieran varias ocasiones y en una te marcaran, sino que nos han marcado en una acción aislada".

La ausencia de Choco Lozano incluso en las sustituciones. "Estaba bien pero me decidí en el cambio por un jugador más rocoso como Saponjic. Choco estaba bien pero opté por otro".

Planteamiento ante los rivales directos. "Sigo pensando que la mejor forma de ganar es como hemos hecho en este partido. La diferencia estará en los equipos que tendremos delante. No estarán Guardado, Joaquín, Canales... A esos equipos les cuesta más manejar la pelota. Pero nosotros tenemos que seguir igual porque la experiencia nos dice que de lo contrario perdemos mucho antes, no como en este partido que ha sido al final".

Más cerca de la zona baja. "Hay gente que no mira la clasificación y otros que sí están muy pendientes. Yo en particular soy de los primeros. Creo que tenemos que hacer 15 puntos más para salvarnos y no miro otra cosa porque al final todo se desmorona, lo que piensas que va a pasar. Tenemos que intentar no perder partidos como éste y ganar otros que nos está costando muchísimo".

En absoluto contento o satisfecho. "No me puedo marchar contento porque he perdido, pero no me voy tan desconsolado como el día del Ahtletic de Bilbao. Hemos hecho el partido que habíamos preparado pero hemos perdido por una jugada aislada. Contento no porque venimos a sacar algo. Ahora bien, si queremos seguir en Primera el año que viene, ese gol no nos lo pueden marcar. Es un gol de un balón que se pone y viene un jugador pequeñito y lo mete. Si lo hacen ellos, lo podemos hacer nosotros. Otra cosa es que te lo marque Messi o Suárez".