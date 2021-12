Álvaro Cervera: "Ha sido un partido muy disputado"

Rubén de la Barrera: "Tengo la sensación de que podíamos haber ganado".

El entrenador del Albacete, Rubén de la Barrera, no ocultaba su malestar por un resultado a su juicio inmerecido. "Lo primero que quiero es felicitar a los chicos por el partido que han hecho, sometiendo, generando, dominando. La diferencia ha estado en el grado de atrevimiento. En la primera parte les hemos respetado demasiado y eso evitaba situaciones de uno contra uno, a sus espaldas. Les podíamos haber hecho bastante más daño. En la segunda parte hemos corregido eso, nos hemos soltado y hemos tenido minutos muy buenos, sobre todo ante un rival que vive de las contras. La verdad es que no recuerdo un remate de ellos aparte del gol a balón parado". El único pero. "Nos faltó el último pase, los últimos metros, el desmarque... La sensación era de llegar cómodos y con ventaja hasta las inmediaciones de su área. Pero en la primera parte sobre todo carecimos de elementos desequilibrantes. En la primera parte nos faltó más descaro y valentía". Una lección. "Este partido nos tiene que venir bien para creer, madurar, para ser conscientes de lo que podemos hacer. Lo hemos demostrado ante un equipo de Primera División. Si lo hemos hecho ante ellos, hay que trasladarlo y volcarlo a los partidos de Liga". Fastidiado. "La Liga nos da de comer pero me voy jodido porque tengo la sensación de que podíamos haber ganado. Ahora tengo ya puestos los cinco sentidos en el domingo, en el Algeciras, en intentar reforzar el liderato".