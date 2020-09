El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, que regresaba a la actividad en el banquillo tras dejar atrás el Coronavirus, no disimuló en la sala de prensa su enfado por lo acontecido en el Ramón de Carranza contra el Sevilla.

"Creo que hemos hecho un partido bastante bueno. Hay mucha diferencia entre el Sevilla y el Cádiz, y hemos aguantado hasta el final, pero no aguantar para no perder, sino que incluso hemos podido ganar".

La acción clave del encuentro. "Al final se ha perdido por la calidad de ellos, también por los fallos nuestros y por el fallo en esa última jugada en la que no sabemos qué pasó. En otra categoría cuando lo haces bien lo normal es que ganes, pero en Primera incluso haciéndolo bien puedes perder".

Pide un trato de igualdad. "Nosotros no hemos estado mal, pero tengo la sensación de que estamos en la misma categoría y no se nos trata igual. Queremos que se nos trate igual que a ellos. Me trae sin cuidado que hayamos estado bien. Quería sumar al menos un punto. Habrá partidos en los que estemos mal y perdamos, seguro, pero no entiendo que estemos bien y todo se vaya por la borda en los últimos minutos".

El arbitraje. "No sé si es falta a Choco Lozano en el 1-2, me dicen que sí, pero me quejo sobre todo, aunque a ellos les resbale, de que perdamos cuatro minutos en mirar una cosa y no 10 segundos en mirar otra. Si el árbitro cree que lo que ha pitado es porque es su criterio, pues nada, se ha equivocado porque es falta. Nos desconcierta no saber qué se mira y qué no se mira".

Fichajes para cerrar la plantilla. "Creo que el club sabe las deficiencias que tenemos y me imagino que está trabajando para solucionarlas. Estamos en la misma categoría que el Sevilla y se ve que hay una diferencia muy grande entre uno y otro. Tenemos que paliarla con el esfuerzo, con la garra, con defender bien, pero también con otra aportación, y me imagino que el club está trabajando para eso".