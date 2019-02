Algún cambio en la alineación

La preparación del encuentro contra el Albacete llega el viernes con el entrenamiento del Cádiz CF –a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva de El Rosal a las diez y media de la mañana– que dará paso a la disputa del encuentro, programado para el primer sábado del mes de marzo desde la cuatro de la tarde en el estadio Carranza.

Se esperan pocos cambios en la alineación del Cádiz CF en relación a la exitosa visita al terreno del Nástic de Tarragona. Darwin Machís no está descartado del todo a la espera de la última sesión pero la lógica hace pensar que descansará después de la contractura que le obligó a retirarse a la media de hora de juego en el Nou Estadi.

La previsible ausencia del venezolano limita el margen de Álvaro Cervera a la hora de diseñar el ataque. Salvi y Jairo apuntan a las bandas en el esperado regreso a la titularidad de Manu Vallejo. El chiclanero acompañaría en punta a David Querol.

La duda aparece en el centro del campo. Con una plaza fija para José Mari, Cervera deberá decantarse entre Edu Ramos y Álex Fernández para el otro puesto –Jon Ander Garrido, lesionado, no llega a tiempo–. El malagueño ya está disponible tras cumplir un partido de sanción y a priori parece con más opciones de entrar en el once al reunir el perfil defensivo que busca el técnico en esa parcela del campo.

La retaguardia podría ser la misma que jugó el pasado fin de semana, con Alberto Cifuentes en la portería y una zaga formada por Rober Correa y Matos en los laterales y Sergio Sánchez y Kecojevic en el eje. Marcos Mauro, ausente por lesión en Tarragona, continúa de baja.

La incógnita en la parte trasera del equipo es si Cervera decide dar la alternativa a alguno de los defensas que aterrizaron en el mercado de invierno. Pantic formó parte de un par de convocatorias pero se cayó de la última por unas molestias físicas de las que parece recuperado. En el caso de Pacha Espino, aún no se han estrenado en una lista aunque puede entrar en cualquier momento.

La decisión está en manos del preparador cadista, que el viernes hará una selección de jugadores para afrontar el encuentro que podría rebasar la barrera de los 18 permitidos en el acta para realizar un último corte horas antes del duelo. No sería extraño que Cervera citara al canterano Sergio, que no jugó con el Cádiz B ante el Écija y se entrenó con el primer equipo.