Álex Fernández es uno de los jugadores con mayor peso dentro del vestuario del Cádiz. Una voz autorizada que analiza lo que está por venir y las opciones reales del equipo en la pelea en la que se encuentra inmerso.

El centrocampista no negó lo duro que se hacen los partidos cuando hay tanto en juego. “Es un final de temporada complicado porque todos los rivales son fuertes y llegan como rivales directos, pero las sensaciones son buenas. El equipo está muy entero y físicamente creo que estamos muy bien. Seguimos sumando y seguimos en la batalla. Estamos con opciones de optar a todo”.

Al madrileño le está costando tener el protagonismo que le debería corresponder a tenor de sus excelentes condiciones, si bien es un asunto que trata de llevar con naturalidad. Da prioridad a estar a punto siempre. “Estamos todos preparados para poder entrar en cualquier momento, ya que necesitamos que estemos todos preparados porque el final es muy duro”, añadiendo sobre su situación que “cuando firmé tantos años la ampliación de contrato es porque quería estar muchos años”. “Ahora que estoy entrando de suplente, intento aportar mi granito de arena. Lógicamente no es una situación cómoda para mí porque venía de jugar mucho y de ser importante. Pero me siento muy valorado por el club, por los compañeros, por la afición… Espero mi momento y sigo trabajando para aportar lo que me pida el míster”.

Tampoco se enredó en analizar las posiciones que ocupa sobre el césped. “Estoy a disposición del míster y del club. Sé que soy mediocentro y allí es donde más he jugado en mi carrera. Evidentemente puedo jugar de mediapunta o en banda , como he hecho alguna vez. Si al míster no le gusto de mediocentro, él sabe que puede contar conmigo para cualquier posición. La gente conoce mi juego y sabe que me gusta jugar con balón, además de que en tareas defensivas también me he implicado mucho desde que llegué al Cádiz. Creo que me he ganado la renovación por mi manera de jugar. Sigo con muchas ganas, más que el primer día, y con ganas de seguir”.

Se detuvo en el colectivo para enjuiciar el estado de ahora respecto a la campaña pasada. “Hay bastantes diferencias. El año pasado llegábamos muy justos a los partidos, había muchas lesiones… Veo al equipo más entero y que cualquiera puede jugar de titular en cualquier momento. Todos estamos preparados para quitarnos el puesto entre nosotros porque todos estamos muy bien”.

No encajar es una de las grandes peleas del vestuario, si bien Álex entiende que es difícil el equilibrio para hacerlo igual de bien en un área y en otra. “Nos falta un poquito más en defensa. Estamos trabajando para ser ese equipo rocoso que nos tiran solo una o dos veces por partido. Ahora quizás participamos con más gente arriba, nos abrimos más y es complicado controlar todas las facetas del juego. Buscamos el equilibrio y parece que lo estamos encontrando poco a poco”.

A la espera del visitar a todo un Deportivo de la Coruña, el centrocampista alertó de la responsabilidad. “En estos partidos ya te vas jugando todo porque son finales y hay que ser responsables de la situación que tenemos. Hay que salir a Riazor a ganar el partido. No podemos salir a especular ni mucho menos. El Dépor es un equipo que necesita también ganar sí o sí, quizás incluso con más obligación que nosotros. Tiene muy bien equipo y muy buenos futbolistas. Están teniendo una temporada un poco irregular, pero están en la pelea. Es un equipo muy peligroso y nos va a poner el partido muy complicado”.

Para acabar, se le cuestionó por lo poco que expuso el Málaga en Carranza. “Yo he jugado aquí como visitante y Carranza es uno de los campos más complicados de Segunda. Lo hemos visto en equipos grandes y en futbolistas grandes que aquí lo pasan mal porque el Cádiz juega muy bien en casa. Somos muy intensos, todos corremos, todos luchamos y somos un equipo que sabemos a lo que jugamos”.