Álex Remiro se rinde al Cádiz CF: "Ellos han jugado muy bien"

El portero de la Real Sociedad, Álex Remiro, fue elegido mejor jugador del encuentro a tenor de sus intervenciones para evitar la derrota de su equipo.

Mensaje crítico tras el empate ante el Cádiz CF. "Prefiero ganar. No hemos estado finos, no hemos estado reconocibles y no hemos sido la Real Sociedad que somos. Si un portero es el MVP significa que no hemos estado arriba bien", manifestaba con algo de malestar porque esperaba otro resultado en el Nuevo Mirandilla.

Las virtudes del Cádiz CF, según el cancerbero realista. "Ellos han jugado muy bien, en su casa son fuertes y nos han generado peligro, y es una realidad que hemos tenido que defendernos con fortaleza para no salir derrotados"

Buen año para la Real. "Ha sido un 2023 espectacular. Le pongo entre un ocho y un nueve. Hemos crecido el club y los jugadores. Nos queda un final de temporada espectacular y alucinante. Podemos hacer algo muy bonito. Estamos ilusionados. Tenemos una grandísima plantilla y argumentos para hacer algo muy bonito".