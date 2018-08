Álex Fernández es objeto de deseo hasta de rivales del equipo amarillo

La buena temporada que realizó Álex Fernández le convierte en uno de los jugadores más cotizados de la plantilla cadista. Le queda un año más de contrato en el conjunto amarillo y el interrogante cada vez más gigantesco es si llegará a cumplirlo porque es objeto de deseo por parte de clubes extranjeros, de la Primera División española e incluso de la Segunda A. El Málaga, recién descendido y, por tanto, rival del Cádiz en la campaña entrante, entra en la puja aunque con pocos billetes pese a que todo a punta a que será el equipo que maneje el tope salarial más elevado de LaLiga 1|2|3.

El conjunto costasoleño quiere llevarse al centrocampista pero a bajo coste. Ha presentado una oferta de 500.000 euros que el club rechaza, según apuntó ayer As.

Las negociaciones para la renovación del medio no terminan de avanzar

Fuentes cercanas a la entidad cadista confirmaron a este medio que la propuesta se ha producido pero en el club no se han parado a valorarla al considerarla muy escasa. La cláusula de salida del jugador es de tres millones de euros y a ella se remiten. El Málaga pretende aprovechar que el madrileño queda libre el 30 de junio de 2019 para abaratar todo lo que pueda el fichaje, pero se ha topado con la rotunda negativa del Cádiz, que no está dispuesto a poner nada fácil la marcha de uno de los pilares básicos en el esquema de Álvaro Cervera. Todo lo contrario. El club ha ofrecido la renovación a Álex aunque las negociaciones no terminan de avanzar en un mercado veraniego que puede cambiar de un día para otro.

El medio no se cansa de repetir que es feliz en el Cádiz y que le gustaría continuar de amarillo y azul. Se ha adaptado a las mil maravillas tanto dentro como fuera del terreno de juego. De hecho, tras el encuentro contra el Marbella disputado el pasado miércoles, se mostró orgulloso de haber portado el brazalete de capitán. Su implicación es máxima, pero en el fútbol nunca se sabe.

La ventana de fichajes permanece abierta hasta final de agosto y la incógnita es si Álex Fernández estará en el Cádiz el 1 de septiembre. Hay clubes que no pierden de vista al jugador y no es descartable que lleguen más ofertas. O que incluso alguno ponga encima de la mesa los tres millones de la cláusula de rescisión. En ese caso no habría nada que hablar.