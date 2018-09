Un Alcorcón que juega de memoria, según Cervera

El entrenador del Cádiz pasó ayer por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, donde alertó del peligro que le ve al próximo rival de su equipo, el Alcorcón. "Ellos han empezado bien y no han cambiado mucho en cuanto a jugadores. Llevan tiempo jugando juntos y conceden poco. Va a ser difícil", añadiendo que "se verá un equipo de casa y otro de fuera en cuanto a que ellos saben lo que tienen que hacer". "Tienen gente rápida para salir y será un partido que cueste abrir el marcador".

Cervera da por recuperados a Garrido y Jairo, si bien sabe que ambos deben esperar. "Ya hacen todo con el grupo pero no están para jugar porque les falta en el aspecto físico". Y para la demarcación del pivote vasco, se refirió a Edu Ramos en los siguientes términos: " Este tipo de futbolista me gusta. Es centrado y sabe lo que tiene que hacer. Desde que lo vi, sabía que iba a encajar. Está entre José Mari y Garrido, entre esos dos estilos".

Una cuestión en la que se extendió Cervera apuntaba al aspecto ofensivo que se le vio al equipo en el Carlos Belmonte. "El Cádiz siempre ha sabido hacer eso, pero al final depende de varias circunstancias. Y el otro día se dieron. Si consigues la pelota cerca del campo contrario, Perea, Aketxe o Álex pueden hacer cosas. Pero hay que hacerlo cuando se puede. Las cosas por decirlas no van a salir. Para jugar como el otro día se tienen que dar muchas circunstancias y no es posible siempre". El preparador se alargó apostillando de la cita de Albacete que "la clave estuvo a la hora de defender". "Ellos no sabían cómo atacar. Para mí, la clave es que cuando ellos iban a salir le quitábamos la pelota y tampoco estuvieron profundos".

Con la amplia disponibilidad de pivotes, señaló que "hay un 'problema' ", dijo remarcando las comillas para esta palabra, "tenemos a dos que juegan por delante y cinco o seis para dos puestos". "Espero ir rotándolos".