Alcalá: "El míster quiere que demos un paso al frente en casa"

Pedro Alcalá ha atendido hoy a los medios de comunicación a la finalización del entrenamiento del primer equipo del Cádiz CF, una cita en la que ha expuesto el momento que vive en lo personal y lo que espera en la presente temporada. "Me han recibido muy bien, estoy contento por el trato desde minuto 1. El vestuario es una piña y lo único que me da pena es no poder sentir a la afición en nuestro estadio con todo lo que estamos viviendo con el coronavirus. He jugado mucho en contra del Cádiz en Carranza y sé lo que es la presión de la afición y lo que aprieta. Da cosa no sentirlo ahora", ha explicado el zaguero.

Mira al domingo con el respeto que supone la llegada del líder. "Tenemos un partido difícil contra un gran equipo. La Real Sociedad está en buena dinámica y hace las cosas bien. Nosotros tenemos varias bajas por lesión, que afecta a gente importante. Pero somos 25 más los del filial y estamos preparados. Ponga a quien ponga el míster, el que salga dará el máximo para buscar ganar el partido". Todo ello después de las malas sensaciones que dejó el choque en el Wanda Metropolitano. "Venimos de una derrota dura contra el Atlético. Ahora es otra historia. Nos enfrentamos a un equipo distinto al Atlético de Madrid. Debemos sacar nuestras bazas y que ellos no hagan su mejor fútbol", ha recalcado Alcalá.

El defensa cadista desconoce la decisión final de Álvaro Cervera si finalmente Juan Cala se queda fuera por lesión. "Con cualquier compañero que entre estaré contento. Si juego yo, pues mejor. Me llevo bien con todos. Al final quieres sumar, aportar tu grano de arena y sumar para lograr el objetivo que todos sabemos".

No oculta la realidad de lo que sucede con los encuentros en el Ramón de Carranza, donde el Cádiz CF todavía no conoce la victoria. "El míster ha dicho que tenemos que dar un paso al frente en casa, donde no ganamos. El equipo está bien pese a perder con el Atlético porque veníamos de una buena dinámica. Tenemos que ganar en casa, lo sabemos, pero no es una cosa que nos preocupe... Si seguimos haciendo nuestro trabajo, la victoria en casa llegará más pronto que tarde", ha asegurado.

En la última jornada vivió su estreno como jugador del equipo amarillo. "Era difícil contra el Atlético y perdiendo 2-0. Estábamos volcados en ataque para tratar de meter un gol. Estoy contento con poder debutar aunque el resultado no fue el que esperábamos".

Alcalá saca a relucir su profesionalidad a diario cuando indica que "el míster o Rober (Perera) no es necesario que aprieten. Yo trabajo fuerte todos los días a la espera de esa oportunidad, porque lo entiendo de esa manera para estar preparado en cuanto llegue el momento No hace falta que me digan que apriete; lo hago a diario".

El jugador ha analizado el primer cuarto de competición en los siguientes términos: "Al final la dinámica ha sido buena salvo el traspié del Atlético. La Primera División es muy difícil y cualquier fallo se paga y te cuesta un gol. Hay que seguir en el camino de equipo contundente, aguerrido y que va a todo y no concede nada. Lo vamos a intentar para empezar a sumar en casa el domingo. La Real está haciendo un temporadón. Pero el Cádiz también está haciendo una buena temporada; es una guerra distinta, pues nuestra pelea es la salvación", ha concluido el zaguero cadista.