"No metía un gol de cabeza desde que era pequeño, pero la verdad es que ni me acuerdo"

El cadismo ansiaba que Aketxe se estrenara por fin esta temporada como goleador, por lo que la afición se llevó una enorme alegría cuando el vasco marcó, aunque extrañamente fuera ¡con la cabeza!, en el Nuevo Arcángel. Su nombre de pila, Ager, se traduce al idioma español como el verbo aparecer. Hizo honor al mismo porque, pese a actuar tan solo un cuarto de hora, su aparición resultó fundamental para vencer. Botó el córner que aprovechó Marcos Mauro para lograr el 1-2 y él mismo sentenció con la testa. El Aketxe soñado por la afición parece que ha vuelto.

–Con sacrificio económico incluido por su parte, su regreso al Cádiz sorprendió a todo el mundo.

–Cuando estaba en el Athletic quise salir en busca de minutos y no tuve opción de hacerlo a ningún equipo de España. Surgió la oportunidad de la MLS y lo vi como una buena ocasión para mí. En el Toronto no me estaban saliendo las cosas como yo esperaba y lo que pretendía era volver a ser feliz, volver a sentirme jugador. De todas las posibilidades que había entendí que la mejor opción era esta, la de volver al Cádiz. En eso influyó que ya conocía a la gente, conocía el club, conocía a los compañeros, conocía al cuerpo técnico... Además, desde que me marché siempre me demostraron mucho cariño e interés por mí y eso también contó a la hora de decidir.

–Al revés que hace dos campañas, cuando empezó entrando desde el banquillo para acabar como elemento indispensable, ahora comenzó de titular y ha dejado de serlo.

–Empecé jugando, pero al equipo le costó y no encontramos los resultados que todos queríamos. Justo cuando el míster optó por cambiar de esquema y meter otros jugadores, es verdad que el equipo lo hizo mejor. No me quedaba otra que seguir trabajando y cuando surja una oportunidad pues aprovecharla.

–¿Es este Aketxe el mismo que triunfó de amarillo en 2017?

–Yo no creo que haya cambiado nada, de hecho creo que sigo siendo el mismo de entonces. Que todavía no he metido un gol espectacular como los que metí durante aquella campaña, pues bueno. Yo trabajo para eso; si llegan bien, y si no... Quitando lo de los goles, no creo que lo haya hecho ni m ejor ni peor que en la otra etapa. Lo que ocurre es que todo se mira de manera diferente cuando los resultados no van.

–Pero entonces era letal disparando a puerta, fuera o no a balón parado, y sus córners encontraban siempre la cabeza de un compañero.

–Hay que tener en cuenta que esta vez apenas he lanzado faltas y en cuanto a asistencias tirando córners creo que la otra vez solo di una. Con eso creo que respondo.

–Cuando el fichaje estelar deja de jugar como titular, habitualmente su relación con el entrenador se deteriora en cierta manera. ¿Le ha pasado?

–En mi caso no ha ocurrido nada de eso, rotundamente no. Entiendo que lo que tengo que hacer es prepararme para que cuando me dé una oportunidad saber aprovecharla. A nadie le gusta la situación de venir en teoría para jugar y pegarte una época en la que no juegas. Al final hay que asumirlo y tienes que ser maduro, trabajando con la intención de volver a entrar en el once titular. Me veo a tope y estoy convencido de que lo conseguiré a corto plazo.

–Por fin estrenó su cuenta goleadora en el partido de Córdoba, donde pareció enrabietado al golpear el césped tras marcar el tanto.

–Es cierto que golpeé el césped, quizá fuera con un poco de rabia por no estar jugando, pero no era por estar decepcionado ni nada por el estilo.

–¿Cuándo había sido la última vez que anotó un gol de cabeza?

–Ni te sé decir. No metía alguno de cabeza al menos desde que era pequeño, pero la verdad es que ni me acuerdo. Desde que empezó mi carrera profesional es el primero que consigo de esa manera. Seguramente en la cantera metí alguno, pero no recuerdo cuándo fue.

–Es obligado conocer qué opina sobre cuál debe ser el objetivo esta campaña.

–Lo primordial es conseguir la permanencia. Ahora hemos cogido la dinámica que queríamos a principios de temporada, pero lo primero es lo primero, y si luego se puede soñar pues se soñará.

–¿Qué diferencias y similitudes existen entre el Cádiz actual y el que jugó la fase de ascenso a la Liga Santander?

–La diferencia entre ambas plantillas creo que radica, sobre todo, en que entonces dependíamos mucho de nuestros hombres de banda, que eran Salvi y Alvarito, y ahora ya no tenemos a Alvarito y eso igual nos ha obligado a buscar otras soluciones. Pienso que esa es la mayor. Como similitud destacaría que este equipo ya ha encontrado la solidez que tenía en aquellos tiempos.

–¿Descarta marcharse en el mercado de invierno si no recupera antes la titularidad?

–Totalmente descartado.

–¿Se ve volviendo al Athletic de Bilbao y triunfando vestido de rojiblanco?

–Ojalá regrese y ojalá triunfe allí. Yo lo deseo pero no sé si se cumplirá. El fútbol dirá.