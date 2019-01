El protagonista de la semana por estar en la agenda de equipos como Valencia, Betis o Sevilla se ha referido hoy a todo lo que se está moviendo sobre su futuro y lo que puede pasar hasta el jueves e incluso al acabar la presente temporada. El atacante lo encara todo con su calma habitual. "Ahora mismo me veo jugando en el Cádiz y espero que pronto logremos los 50 puntos".

Manu apelaba a todo el lío formado en los siguientes términos: "Son rumores que salen ahora en el mercado, estoy tranquilo. Entiendo este revuelo, pero yo no sé nada. Habrá equipos seguramente que están mirando a cualquier chaval que esté en Segunda y que tenga 21 años. Estará siguiéndolo, pero estoy centrado en el Cádiz y en ganar el domingo", ha declarado a primera hora de la tarde en Radio Cádiz.

Tratando de dar normalidad a lo que esta pasando o de restarle importancia, el chiclanero ha afirmado que "son rumores porque está ahora el mercado moviéndose por todas partes", añadiendo incluso que "no hay nada, a mí no me ha llegado nada y estoy tranquilo". No se detiene a pensar en el futuro, ya sea inmediato o a largo plazo. "Ahora mismo me veo jugando en el Cádiz y con el deseo de que consigamos rápido los 50 puntos", agregando como sueño "la ilusión de jugar con el Cádiz en Primera". "Me veo el año que viene en el Cádiz y ojalá que en Primera porque vamos a luchar por ese objetivo. Cuando antes consigamos los 50 puntos, más tiempo para soñar vamos a tener".

Una de sus preocupaciones en una semana tan movida es que el interés de equipos de la élite le pueda distraer o afecte al grupo de cara a los partidos. "Yo no sé nada y estoy centrado en mi trabajo. Estamos haciendo las cosas bien desde nuestro equipo. Si fuésemos por abajo, ningún equipo de los que están saliendo, saldría. Eso significa que estamos haciendo las cosas bien y que hay un buen grupo", ha destacado.