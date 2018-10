Ahora también hay que ganar

La dura realidad de la Liga se abre paso entre la dulce resaca de la Copa del Rey. La victoria del Cádiz Club Fútbol sobre el Real Zaragoza en La Romareda para avanzar a los dieciseisavos de final –espera, ya a doble partido, el Espanyol, militante de la Primera División- supuso una alegría que aparcó por un día las penas de los fines de semana e inyectó una sobredosis de autoestima a un equipo que pretende trasladar de inmediato las buenas sensaciones del torneo del k.o. al campeonato doméstico. El encuentro contra el Sporting de Gijón está programado a partir de las ocho y media de la tarde en el estadio Ramón de Carranza, y será ofrecido en directo por televisión en abierto a través del canal deportivo Gol.

Las urgencias son el denominador común de dos escuadras que se mantienen con vida en la Copa –el cuadro asturiano tumbó al Rayo Majadahonda en la tanda de penaltis- pero andan desnortadas en el interior del laberinto liguero. Los gaditanos, metidos de lleno en las posiciones de descenso, arrastran un lastre de nada menos que ocho jornadas consecutivas sin poner en práctica el verbo ganar y acreditan sólo siete puntos de los 27 disputados –20 perdidos por el camino–. Los gijoneses, enredados en la zona media de la clasificación con 12 puntos y un solo triunfo en las últimas seis jornadas que les impide transitar con un mínimo de regularidad.

El Cádiz CF vuelve a casa después de dos salidas seguidas con la autoestima en una cota elevada tras la conquista de La Romareda. La exitosa tarea cumplimentada entre semana refuerza el propósito de adentrarse por fin en una dinámica positiva los fines de semana. No hay margen de error si no quiere verse atascado en los puestos más peligrosos. Cuanto más tiempo esté más cuesta salir del pozo. La victoria es una necesidad imperiosa frente a un adversario de los considerados a priori como candidato al ascenso. No cabe más demora en el ecuador de la primera vuelta.

Un día más, las bajas limitan la elección del preparador cadista, Álvaro Cervera. Las lesiones golpean con saña a la delantera. Dani Romera, Mario Barco y Carrillo no están disponibles por problemas físicos y Dejan Lekic se convierte en una especie en peligro de extinción. Es el único ariete en condiciones de participar salvo contratiempo de última hora.

El serbio tiene en principio un lugar asegurado en un once que experimentará cambios respecto al del duelo copero y también en relación a la visita al Extremadura. Destaca la novedad de Brian Olivánen el costado izquierdo de la defensa. Será su estreno liguero esta temporada propulsado por su buen papel en la Copa. La incógnita emerge una vez más en el centro del campo. ¿Jugará el Cádiz con dos o tres medios?Tanto Álvaro Cervera como Rubén Baraja atraviesan un momento delicado en el banquillo de cada equipo. Es un envite importante para los dos contrincantes pero también para los técnicos, sobre todo para el técnico cadista por la preocupante situación en la tabla y porque los amarillos juegan en su feudo. Los entrenadores dependen de los resultados y el equipo amarillo busca una victoria que aporte tranquilidad en la Liga y estabilidad en el banquillo.

El Cádiz CF perdió en Extremadura la semana pasada después de empatar en casa ante el Nástic de Tarragona. Llega la hora de cambiar de dinámica. El primer paso fue la victoria copera en La Romareda, pero esa no da puntos