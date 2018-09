Afianzado en la categoría

La Agrupación Deportiva Alcorcón afronta su novena temporada consecutiva en Segunda con licencia para ambicionar cotas mayores una vez que ha consolidado su proyecto en la categoría de plata del fútbol español. El arranque de la competición, además, invita a soñar, no en vano pasa por ser uno de los conjuntos más sólidos de LaLiga 1|2|3, sin duda un requisito indispensable para optar a pelear por las plazas de honor en una competición que se presenta más reñida que nunca.

Fundado en 1971, aunque sus orígenes se remontan a los años de la posguerra en España, el Alcorcón deambuló por categorías regionales y por Tercera hasta que a princpios del siglo XXI dio el salto a Segunda B y se afianzó en la tercera división nacional. Sin embargo, no sería hasta final de la pasada década cuando se hizo grande con dos acontecimientos que le marcaron para siempre. En primer lugar, el 27 de octubre de 2009 el cuadro alfarero consiguió una inesperada y sorprendente goleada (4-0) contra el Real Madrid que supuso la eliminación de los blancos y, con toda seguridad, una de las derrotas más humillantes de su gloriosa historia. La magnitud del resultado se pone de manifiesto con el término con el que se recuerda aquel partido, denominado el Alcorconazo. No obstante, esa campaña se firmaría un éxito si cabe mayor con el primer ascenso del club a la Segunda División, una categoría que ya no ha abandonado.

Tras certificar la permanencia con holgura en su primera temporada en la categoría de plata, el Alcorcón vivió en los siguientes dos años su mejor época en términos deportivos, al clasificarse por dos veces para el play-off de ascenso a Primera, como cuarto clasificado en la 2011/12 y en la quinta plaza en la 2012/13. Si bien en ninguna de las dos ocasiones logró el premio gordo que habría supuesto el salto a la élite del fútbol nacional, lo cierto es que aquellos dos cursos y la dirección deportiva desde el banquillo de Juan Antonio Anquela quedarán para siempre en el recuerdo de su afición.

De las siguientes cinco temporadas, sólo en la 2016-17 el equipo pasó bastantes apuros para amarrar la salvación, objetivo que alcanzó en la última jornada. Quizás porque ya toca, este verano, con Cristóbal Parralo al frente, parece haberse preparado para ambicionar algo más, pare rebelarse a la lógica que impera y que apunta a los grandes de siempre como firmes favoritos. El arranque de temporada no admite ni un pero, Con 8 puntos, el cuadro alfarero marcha noveno después de haber solventado con victoria sus duelos ante Mallorca y Deportivo (1-0), con empate sus choques con Sporting (1-1) y Córdoba (0-0) y con derrota la visita al intratable líder Málaga (1-0). La entidad de los adversarios da más valor si cabe al arranque liguero. Al igual que el Cádiz, en Copa del Rey también se ha clasificado tras batir por la mínima al Extremadura.