La Zona Franca de Cádiz recibe junto a Navalia el Premio Federico Esteve del Clúster Marítimo Español

La Zona Franca de Cádiz ha recibido, de forma conjunta con Navalia, el Premio Federico Esteve en la categoría de Competitividad que otorga el Clúster Marítimo Español por el trabajo realizado en el Blue Zone Forum-Navalia Meeting 2025 que organizaron ambas entidades en el mes de septiembre en Cádiz y que fue todo un éxito de participación y asistencia. El presidente del Clúster Marítimo Español, Javier Garat, ha hecho entrega del galardón en un acto celebrado en el Casino de Madrid tras la conclusión de la 49ª Asamblea de la entidad y que ha contado con la presencia de más de un centenar de asistentes.

El delegado del Estado gaditano, Fran González, que ha recogido el premio acompañado por el director general de Navalia Meeting, Javier Arnau, ha afirmado que “este tipo de reconocimientos nos confirman que nuestro nuevo modelo de industria 4.0 con la Economía Azul como apuesta principal está funcionando y nos anima a seguir en la línea de trabajo que estamos llevando a cabo, con nuestros proyectos en torno al sector azul: la incubadora de startups Incubazul y ZF Blue Core vivero 4.0 y con el ecosistema innovador que estamos configurando”.

González ha añadido que "siempre hemos abogado por el trabajo conjunto porque la unión nos hace más fuertes y este galardón con Navalia nos lo ratifica. El Blue Zone Forum que organizamos en septiembre con Navalia Meeting fue un éxito de participación, congregando a expertos nacionales e internacionales, empresas y más mil asistentes, en un entorno altamente especializado que abarcó todo el ecosistema marítimo, y que nos ha afianzado como referente y polo de Economía Azul. El año próximo lo organizaremos de forma conjunta con la Universidad de Cádiz”.

El galardón obtenido hoy en Madrid se suma a otros reconocimientos obtenidos por la Zona Franca de Cádiz e Incubazul por su trabajo y resultados en la configuración del ecosistema de Economía Azul e innovación en el que trabaja el Consorcio gaditano. De esta forma, son varios los premios, como el de los clústeres de Andalucía y de Cádiz respectivamente, el del Ateneo gaditano, el ranking Funcas que otorga un primer puesto a la incubadora de la Zona Franca a nivel andaluz durante dos años consecutivos o ser finalista en los Premios Europa se Siente.

El Clúster Marítimo Español, del que Zona Franca de Cádiz es miembro desde marzo de 2024, aglutina a más de 150 entidades y su trabajo tiene como objetivo el impulso de la colaboración y la cooperación entre todas aquellas actividades ligadas con la mar, actividades tales como el transporte marítimo; la construcción y reparación naval; la ingeniería e industria auxiliar marítima; la pesca extractiva y la acuicultura marina; la industria náutica de recreo, marinas y puertos deportivos; las energías de origen marino; los puertos y servicios portuarios; los servicios marítimos, así como los clústeres regionales; o la investigación marina, por citar solo algunos.

Los premios Federico Esteve llevan el nombre del que fuera presidente del Clúster Marítimo Español y reconocen el trabajo realizado y el compromiso de las empresas e instituciones del sector que marcan la diferencia en diversos ámbitos estratégicos de la industria con el objetivo de seguir aportando innovaciones a la industria. En anteriores ediciones han sido premiados entidades y empresas de prestigio vinculadas al mar, a la Economía Azul y a la innovación, tales como Satlink, Pérez y Cia, o la Universidad Politécnica de Madrid, entre otros.

Son varias las categorías de estos galardones. Además de la Competitividad por la que han sido premiadas la Zona Franca de Cádiz y Navalia, se ha galardonado también a la Autoridad Portuaria de Vigo en Proyección Internacional; a Educación Azul en Comunicación; a SATEC en Tecnología e Innovación; y a la Guardia Civil en Bienestar Social.