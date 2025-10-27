De Waterford a Cádiz: la historia del irlandés que unió dos ciudades

La ciudad de Cádiz y la de Waterford en Irlanda mantienen una estrecha relación que nació a finales del siglo XVII y el XVIII. Cádiz vivió una etapa de esplendor, al convertirse en el principal puerto del comercio con América, gozando del monopolio del intercambio transatlántico desde 1717 hasta 1778 tras el traslado de la Casa de Contratación y el Consulado desde Sevilla. Este dinamismo económico atrajo a comerciantes y profesionales de diversas nacionalidades que encontraron en Cádiz un espacio propicio para el desarrollo de sus actividades. Entre estos extranjeros que llegaron para ejercer sus profesiones, fundamentalmente mercantiles, se encuentran los irlandeses.

En el siglo XVII, las relaciones entre Irlanda y Gran Bretaña se deterioraron significativamente a raíz del conflicto dinástico entre Jacobo II y Guillermo III de Orange, cuyo desenlace en la batalla de Boyne (1690) consolidó el dominio protestante en Irlanda. Tras la derrota jacobita, se produjo una emigración masiva de católicos irlandeses hacia Francia y España. La imposición de las Leyes Penales Irlandesas reforzó la hegemonía protestante al excluir a los católicos de la vida política, militar, educativa y profesional. Este sistema de marginación institucionalizó la subordinación católica y provocó la diáspora conocida como la de los ‘Gansos salvajes’ (Wild Geese), compuesta por soldados irlandeses que buscaron servicio en ejércitos europeos.

España mantuvo tradicionalmente relaciones favorables con Irlanda, motivadas en gran medida por la afinidad religiosa entre ambos países al compartir la confesión católica. Esta vinculación facilitó la llegada a territorio español de diversos grupos de emigrantes irlandeses a partir de mediados del siglo XVI, quienes se integraron en distintos ámbitos de la sociedad española. Uno de los colectivos más relevantes fue el de los militares irlandeses que, huyendo de la persecución protestante en su país, se incorporaron al ejército español formando regimientos propios, tales como Irlanda, Ultonia e Hibernia. Otro grupo destacado fue el de estudiantes y clérigos católicos, que se asentaron en los colegios y seminarios fundados en ciudades como Valladolid, Sevilla, Salamanca, Santiago de Compostela, Madrid o Alcalá de Henares. Su objetivo principal era recibir formación religiosa en España con la intención de regresar posteriormente a Irlanda para ejercer su labor pastoral, contribuyendo así a la resistencia católica en su país de origen. Un tercer colectivo lo conformaban miembros de la nobleza y de la élite comercial irlandesa, que vieron en España, una monarquía abiertamente católica, un refugio frente a la discriminación religiosa y las restricciones sociales impuestas por el régimen británico. Muchas de estas familias se establecieron en Cádiz, ciudad que en aquel momento ofrecía oportunidades notables, especialmente en el ámbito comercial.

En cuanto a los lugares de origen de estos emigrantes, se observa una notable recurrencia de ciertas localidades. En particular, entre los emigrantes irlandeses sobresalen la ciudad y el condado de Waterford, así como Dublín, la capital del país. Otras localidades de procedencia, aunque en menor proporción, fueron ciudades portuarias situadas principalmente en la costa sur, como Cork, Kinsale, Dungarvan y Youghal; así como Limerick, en la costa oeste; además de localidades del interior, como Kilkenny y Tipperary. Durante el siglo XVIII Waterford vivió un período de importante desarrollo económico y comercial gracias a su ubicación estratégica en la desembocadura del río Suir, en la costa sureste del país. El puerto natural permitía el atraque de grandes embarcaciones y facilitaba las rutas comerciales con Inglaterra, Terranova y el continente europeo. Son muchos los irlandeses de Waterford que se establecieron en Cádiz tras sufrir en su país de origen la cruenta persecución religiosa, casi el 40% de los irlandeses que llegaron y se ha podido identificar su origen proceden de dicha ciudad. De allí llegaron los Careu, Barron, Comeford, Devereux, Geraldino, Hore, Leonard, Molone, Signot, Strange, Valois o Walsh.

Uno de estos comerciantes fue Lorenzo Careu (Carew originariamente) nacido en 1684 en Waterford. A principios del siglo XVIII, emigró a Cádiz huyendo de la opresión religiosa. Su fe le permitió solicitar la carta de naturaleza, requisito indispensable para ser reconocido como súbdito español y ejercer libremente su actividad comercial, la cual obtuvo en 1741. En 1715, contrajo matrimonio con doña Serafina Sánchez de Silveira, de origen portugués, quien aportó una dote de 7.512 pesos. Con este capital, Careu estableció su primer negocio junto a Nicolás Fernández del Castillo, fundando la casa de comercio Castillo y Careu, que operó hasta 1740. De dicho matrimonio nació su hija Francisca, quien en 1736 contrajo matrimonio con Nicolás Langton, natural de Kilkenny, comerciante irlandés también asentado en Cádiz y miembro de una ilustre familia.

Tras el fallecimiento de doña Serafina en 1720, Lorenzo Careu contrajo segundas nupcias en 1723 con Eugenia María Melero, viuda del irlandés Juan Barrigan y madre de un niño de cuatro años. Con el propósito de que adquiriera formación en comercio y dominio del idioma, el niño fue enviado a Francia. Sin embargo, al llegar a la juventud, mostró inclinación por la vida militar, por lo que Careu financió su formación como capitán en el Regimiento de Infantería de Cantabria.

Debido a la enfermedad de su socio Fernández del Castillo, la compañía se disolvió en 1740. Posteriormente, en 1745, Lorenzo Careu fundó una nueva sociedad mercantil, Careu, Langton y Compañía, en la que su yerno, Nicolás Langton, y su sobrino, Thomas Power, se unieron como socios. Como cargadores de Indias, la firma mantuvo una activa red comercial con destinos clave en América, como Cartagena de Indias, Mar del Plata y Veracruz. Además, extendió sus operaciones a Barcelona y a diversas ciudades europeas, entre ellas Lisboa, Londres y varios centros mercantiles en los Países Bajos y Flandes. Además de dedicarse a la venta, compra y remisión de mercaderías, la compañía también asumía funciones relacionadas con la gestión de riesgos, el manejo de depósitos y otras actividades comerciales. Inicialmente, la sociedad fue constituida por un período de tres años; sin embargo, su éxito y estabilidad llevaron a prolongar su funcionamiento hasta 1761, cuando fue finalmente liquidada debido a la decisión de Lorenzo Careu de retirarse del negocio.

En su testamento, Lorenzo Careu dispuso ser amortajado con el hábito de los franciscanos y sepultado en la iglesia del Hospital de Mujeres, actual sede del Obispado. En este templo mandó erigir la Capilla del Nacimiento, formada por un grupo escultórico que representa a la Virgen, San José, el Niño, dos ángeles, la mula y el buey. A los pies de esta capilla descansan sus restos. Además, financió la construcción de la sacristía anexa, un legado que aún perdura y queda reflejado en el azulejo conmemorativo ubicado en la entrada: “Esta sacristía es de Don Lorenzo Careu y de Dª Eugenia Mª Melero su esposa y de sus herederos. Se fabricó a su costa el año 1749”.

Lorenzo Careu mandó construir esta Capilla del Nacimiento en el Hospital de Mujeres, donde fue enterrado. / Joaquín Hernández Kiki

Igualmente legó diversos donativos a la ciudad que lo había acogido, así donó 500 pesos para las obras de la Catedral de Cádiz que se encontraba entonces en construcción. Asignó otros 500 pesos al Hospicio de la Santa Caridad y, en caso de que este ya estuviera finalizado al momento de su muerte, dispuso que dicha cantidad se destinara a los pobres incurables allí acogidos. Donó además 400 pesos al Hospital de Mujeres, expresando su deseo de que se emplearan para la curación y alivio de las enfermas más necesitadas, y añadió otros 100 pesos para el Hospital de Mujeres de Sanlúcar. A ello sumó 800 pesos destinados al Hospital de la Misericordia, de la orden de San Juan de Dios, específicamente para el mantenimiento de las enfermerías, y 50 pesos más para los pobres encarcelados.

No obstante, aunque establecido en la ciudad de Cádiz, Lorenzo Careu nunca olvidó su tierra natal. En Waterford, mandó construir una casa destinada a acoger a viudas que, en vida, hubieran sido consideradas “personas de estimación”. Para ello, envió fondos de manera periódica a un sacerdote de la Compañía de Jesús, encargado de administrar los recursos y supervisar el desarrollo de la obra. Una vez concluida la construcción, y conforme a la voluntad de su fundador, dio acogida a trece viudas. Para garantizar la sostenibilidad de esta iniciativa benéfica, tras la muerte de Careu esta se sostuvo mediante los ingresos por alquiler generados por sus propiedades en Cádiz. La administración del asilo fue asumida por su yerno, Nicolás Langton, y, tras el fallecimiento de este, por su nieto, Miguel Langton Careu.

Candelabros de plata y crucifijo relicario, con el escudo de armas de Cádiz, donados por Careu a Waterford.

En 1750, donó seis magníficos candelabros de plata y un crucifijo relicario destinados al altar mayor de la que entonces se conocía como la Capilla Grande, ubicada en el emplazamiento donde hoy se alza la catedral. Estas piezas se conservan actualmente en exhibición en el Museo de la Plata Irlandesa (Irish Siver Museum) de Waterford. El crucifijo presenta diversos elementos que evidencian su origen gaditano, entre ellos el escudo de armas de la ciudad de Cádiz. Este emblema heráldico oficial muestra a Hércules flanqueado por dos leones con las columnas de Hércules al fondo. Esta iconografía distintiva refuerza la vinculación del crucifijo con Cádiz y refleja el legado histórico y cultural de la ciudad. Asimismo, en el crucifijo es visible el nombre de Francis Dearens, identificado como Francisco de Arenas, natural de Granada pero residente en Cádiz. De Arenas fue platero y un reconocido marcador de oro y plata, nombrado por Real Decreto el 19 de julio de 1737. Además, recibió el título de ensayador de metales para las Casas de Moneda y Minerales, cargo que le otorgaba la responsabilidad de determinar la pureza y el valor de los metales preciosos. En la parte inferior del crucifijo se halla grabada una inscripción que señala que se trata de un obsequio de Lorenzo Careu, con el siguiente texto visible: “Donativo de Lawrence Carew de Cádiz a la capilla de Waterford 1751”. Allí también se conserva su árbol genealógico, el cual acredita tanto la limpieza de sangre como su pertenencia a una respetable familia católica. Este tipo de documentos resultaba imprescindible para la solicitud de las ejecutorias de hidalguía, mediante las cuales se reconocía oficialmente el rango nobiliario, validando así su origen y linaje.

Waterford y Cádiz mantienen, a través de estos objetos expuestos públicamente, un estrecho vínculo conmemorativo en honor a los irlandeses que se vieron forzados a emigrar y que encontraron en esta ciudad un refugio y un hogar donde pudieron integrarse y desarrollarse plenamente.