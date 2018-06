La voz de abrazo

Las tardes de febrero eran para mi las más esperadas. Olía a café en la cocina y yo no me perdía ni una tarde las cosas que contaban Juan Manuel Pedreño, Pepe Benitez y aquella señora que tenía una risa casi de caricia, Carmen Coya.

De joven yo era más de escuchar radio que de estudiar... para que vamos a decir pamplinas. Yo no escuchaba a "Abba", que era entonces el grupo de moda, sino que escuchaba a José María García antes de dormirme, a Luis del Olmo por las mañanas y a aquella señora que al mediodía, cuando decía buenas tardes, parecía que te abría las ventanas de tu casa de "parenpá" de la luz que tenía en las cuerdas vocales.

Me encantaba el programa de Carnaval que hacían aquel cuarteto de tres formado por Juan Manuel Pedreño, Pepe Benitez y Carmen...que ratos más buenos con el libro de historia del arte por delante haciendo el paripé. Cuando un día la conocí en Radio Cádiz me llamó la atención que siempre cuidaba hasta el último detalle. Siempre aparecía perfecta por la puerta como la gran estrella que nunca se sintió y daba los buenos días de la misma manera con la que acariciaba el micrófono por la antena. Conciliadora, artista en echar capotes cuando algo fallaba o el invitado era "rancio". Perfecta en aquello tan dificil de manejar el lenguaje publicitario, aquella señora me dejaba con la boca abierta de admiración.

Carmen tuvo siempre voz de abrazo y así la recordaré.

Pepe Monforte