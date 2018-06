Las viviendas de la segunda fase de Matadero serán para alquiler social

Las 60 viviendas que van a ir en la primera parte de la segunda fase de Matadero van a estar destinadas en régimen de alquiler social. La Junta de Gobierno Local lo aprobó ayer y ratifica que esta modalidad es en la que está haciendo más énfasis el equipo municipal de Podemos y Ganar Cádiz, tal y como señaló la concejala de Vivienda, Eva Tubío, en rueda de prensa ayer.

La Junta de Andalucía manifestó recientemente al Ayuntamiento de Cádiz que su compromiso era el de licitar antes de final de año la segunda fase de Matadero, una obra que tendrá un coste de 5,7 millones de euros y un plazo de ejecución de año y medio.

La segunda fase se ha dividido en dos partes, y en la primera entran 60 viviendas

Hace aproximadamente un año el Consistorio aprobó el estudio de detalle que reformulaba el proyecto de esta segunda fase, ya que en vez de hacer de un tirón las 102 viviendas, se iba a dividir en dos partes. Una primera con 60 pisos y otra segunda con las 42 restantes.

Lo que ha permitido que la Junta pueda meterse por fin en este proyecto fue la enajenación que pudo realizar a finales de 2016 de varias parcelas industriales y residenciales. Esta se saldó finalmente con una entrada en caja de 11,5 millones de euros.

Curiosamente, la mayor parte de los suelos residenciales que se vendieron se localizaban en la provincia de Cádiz, concretamente en Chipiona, donde se adjudicó una parcela en Costa Ballena al precio de 6,9 millones, lo que permitía a esta administración disponer de recursos para acometer nuevas actuaciones de construcción de viviendas protegidas en la provincia, entre ellas la de Matadero, pero sólo daba para esta primera fase. La segunda parte de momento no tiene fecha y no será hasta que no concluya la primera.

El otro proyecto que también va a poder salir adelante es el de la séptima fase del Cerro del Moro, aunque todavía quedaría pendiente una octava. Actualmente, la Consejería está acelerando la firma de escrituras a fin de hacerse con la propiedad de los 47 inmuebles que habrá que demoler para disponer del suelo en el que se edificarán las 67 nuevas viviendas proyectadas en la séptima fase de esta intervención.